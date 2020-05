L'ancien gardien du Barça, passé par le Standard, fera ses débuts en D4 espagnole.

Victor Valdes, ancien gardien du FC Barcelone passé par le Standard, a été nommé entraîneur de l'Unio Atlètica d'Horta, a annoncé le club de D4 espagnole vendredi. Il s'agira de sa première expérience comme entraîneur principal d'une équipe première.

Après avoir raccroché ses crampons et ses gants durant l'été 2017, Valdes, 38 ans, a dirigé les juniors de Moratalaz avant de revenir quelques mois à Barcelone pour s'occuper des U19, la Juvenil A. Durant sa carrière de joueur, Valdes a collectionné six titres, deux Coupes du Roi, trois Ligues des champions et deux coupes du monde des clubs en onze saisons avec Barcelone. Il a ensuite connu des expériences à Manchester United, au Standard, où il a joué la deuxième partie de la saison 2015-2016 remportant la Coupe de Belgique, et à Middlesbrough.

