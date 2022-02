Le choc d'Europa League entre le FC Barcelone et Napoli permettra de revoir une vieille connaissance de la Pro League et de Charleroi en particulier : Victor Osimhen.

Par Flor Van de WegheLa saison écoulée s'est terminée sur une énorme déception pour le Napoli. Le club a perdu la quatrième place au profit de la Juventus lors de la dernière journée de compétition et a dû se contenter d'un billet qualificatif enEuropa League pour la deuxième saison consécutive.Ce soir, I Partenopei affrontent Barcelone en Ligue Europa. Pour ce choc, les Napolitains comptent sur la présence de Victor Osimhen, même si l'on ne sait pas encore s'il sera inscrit sur la feuille de match. L'attaquant a souffert de problèmes de genou à l'entraînement.Les supporters du Napoli espèrent que leur chouchou sera rétabli pour ce duel important, car il a été très précieux cette saison. Sous la houlette de l'entraîneur Luciano Spalletti, il est devenu un titulaire indiscutable et ses dix buts, toutes compétitions confondues, ont contribué à l'excellente première moitié de saison de l'équipe de Campanie qui peut toujours rêver de Scudetto puisqu'elle n'accuse que deux points de retard sur l'AC Milan. (et un sur l'Inter qui a encore un match à rattraper).L'attaquant nigérian est cependant pas mal gêné par les blessures ces derniers temps. Entre novembre et janvier, il a été écarté des terrains pendant plusieurs semaines en raison d'une fracture de l'orbite oculaire et d'une infection au coronavirus, qui l'ont privé de la Coupe d'Afrique des Nations. La saison dernière, il n'avait pas pu jouer pendant trois mois en raison d'une blessure à l'épaule.A seulement 23 ans, Victor Osimhen est un profil très convoité sur le marché des transferts. L'hiver dernier, Newcastle a même proposé 100 millions d'euros pour s'attacher ses services, mais Naples a rejeté l'offre. L'attaquant lui-même n'était pas non plus intéressé par un transfert vers une équipe, certes ambitieuse, mais toujours à la lutte pour son maintien en Premier League.Il y a trois saisons, le Nigérian évoluait encore au sein de notre belle Jupiler Pro League. Le Sporting Charleroi l'avait obtenu en prêt du VfL Wolfsburg lors de la saison 2018/19. Un coup dans le mille pour les Zèbres puisqu'il avait marqué vingt fois lors de cet exercice. En 2019, Osimhen passe définitivement dans les rangs carolos qui en profitent pour le revendre avec une belle plus-value à la clé puisque Lille débourse 12 millions pour s'attacher ses services.En France, il a confirmé ses bonnes dispositions belges en continuant à marquer régulièrement sous la direction de Christophe Galtier. Cela lui a permis de s'offrir un beau transfert à Napoli lors de l'été 2020, le tout pour la jolie somme de 60 millions d'euros. Il a réalisé une première saison plus qu'honorable à l'ombre du Vésuve puisqu'il a trouvé le chemin des filets à dix reprises pour sa première saison en Serie A.Lors de cet exercice 2021-2022, Osimhen a le vent en poupe. Pourra-t-il poursuivre sur sa lancée et mener Naples à son premier titre en championnat depuis 1990 ? Ou aidera-t-il l'équipe italienne à s'installer sur le toît de l'Europe ? Mais avant de rêver à cela, il faudra d'abord écarter ce gros morceau que représente le FC Barcelone.