L'Inter Milan a confirmé jeudi le recrutement, en prêt avec option d'achat, de Victor Moses. Le latéral nigérian arrive en provenance de Fenerbahce, où il était prêté par Chelsea durant la première partie de la saison.

Moses, 29 ans, a débuté en équipe première de Crystal Palace en 2008. Il a été recruté par Wigan en janvier 2010 avant de rejoindre Chelsea en août 2012. Les Londoniens l'ont prêté tour à tour à Liverpool, Stoke et West Ham.

L'arrivée sur le banc de touche de Chelsea d'Antonio Conte, l'actuel entraîneur de l'Inter, lui a permis de devenir un titulaire des 'Blues', avec qui il a remporté la Premier League en 2017 et la FA Cup l'année suivante. Il a commencé la saison à Fenerbahce, où il a joué six matchs de championnat (un but) et un de coupe.

Moses compte 12 buts en 38 rencontres avec l'équipe nationale. Deuxième de la Serie A à 4 points de la Juventus grâce notamment aux 14 buts de Romelu Lukaku, l'Inter a déjà recruté Ashley Young durant ce mercato hivernal.

