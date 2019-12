Vertonghen offre la victoire à Tottenham à Wolverhampton (vidéo)

Tottenham s'est imposé à Wolverhampton dimanche au terme d'une rencontre comptant pour la 17e journée du championnat d'Angleterre de football (1-2). Trois Belges ont pris part à ce duel, Leander Dendoncker avec les Wolves et Toby Alderweireld et Jan Vertonghen avec les Spurs. Lucas (8e, 0-1) et Vertonghen (90e+1, 1-2) ont inscrit les buts des visiteurs et Adama Traoré (67e, 1-1) a temporairement égalisé pour les perdants.

Vertonghen a offert la victoire aux Spurs de la tête dans les arrêts de jeu. Le Diable Rouge a inscrit son premier but de la saison. 🚨 SuperJan ▪ SuperMan ▪ SterkeJan 💪 @JanVertonghen @WOLTOT pic.twitter.com/2KLUwXnoIt — VOOsport (@VOOsport) December 15, 2019 Grâce à ce succès, Tottenham (5e, 26 points) passe devant Wolverhampton (8e, 24 points). En France (18e journée), Strasbourg avec Matz Sels dans le but a enchaîné un deuxième succès de rang à Bordeaux (0-1). C'est la troisième fois d'affilée depuis leur retour en Ligue 1 que les Alsaciens s'imposent au Matmut Atlantique. Ludovic Ajorque a inscrit l'unique but de la rencontre (11e) et le Racing est parvenu à conserver cet avantage grâce à beaucoup de discipline tactique. Strasbourg (24 points) s'est hissé en 13e position et Bordeaux (26 points, 7e) a encore perdu l'occasion de se rapprocher du podium. Aux Pays-Bas, le FC Emmen s'est imposé 2-0 face au Sparta Rotterdam grâce à deux penalties transformés par Michael de Leeuw (18e) et Sergio Pena (29e). Michael Heylen a joué tout le match avec les vainqueurs et Dante Rigo est une nouvelle fois resté sur le banc chez les visiteurs. Au terme de la 17e journée, le Sparta (20 points) est 11 et devance Emmen de deux unités (13e).