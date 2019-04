Jan Vertonghen est incertain pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre l'Ajax, mardi. "Il s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui. Son état sera évalué pour déterminer s'il peut être impliqué mardi", a indiqué lundi Tottenham

Tottenham rencontre l'Ajax Amsterdam, l'ancien club de Vertonghen, mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le retour sera disputé mercredi 8 mai.

Vertonghen avant manqué le match de championnat contre West Ham en raison d'une blessure à la cuisse. Les 'Spurs' se sont inclinés 0-1, se compliquant la tâche dans la course à la Ligue des Champions.

Le Sud-Coréen Heung-Min Son, auteur cette saison de 20 buts et 10 assists, sera suspendu mardi. Kane, Lamela, Winks et Aurier sont blessés. Moussa Sissoka (aine) est également incertain.

Tottenham devra donc marquer alors que ses buteurs Son et Kane seront absents. Mais Pochettino a confiance en ses joueurs. "Nous formons une équipe. Peu importe qui marque. Bien sûr, les joueurs ne sont pas tous en forme, mais il s'agit du collectif", a expliqué l'Argentin. "L'équipe croit que nous pouvons tout accomplir et que tout est possible. C'est notre force. Tu n'as pas souvent la chance de disputer une demi-finale de Ligue des Champions. Nous devons être prêts. C'est excitant."