Kevin De Bruyne a été remplacé par Yari Verschaeren en deuxième période lors de la défaite 2-1 de la Belgique en Angleterre.

Un changement étonnant, car les Diables Rouges étaient déjà menés 2-1 à ce moment-là. Devant le banc de touche, Roberto Martinez et De Bruyne ont discuté un moment. "Je ne dirais pas que Kevin est blessé, bien qu'il ne soit pas à 100 pour-cent. Il s'agissait plutôt d'un changement par précaution", a expliqué Martinez lors d'une conférence de presse virtuelle après la rencontre. "Yari est un joueur qui peut trouver les espaces. C'était aussi la mission de Kevin. Il correspondait au profil dont nous avions besoin à ce moment-là." En Islande, mercredi, les Belges ne pourront pas compter sur Jan Vertonghen. Il se remet d'une fracture de la pommette et n'est pas disponible. Le sélectionneur laisse le détenteur du record en sélections retourner dans son club, Benfica. Dries Mertens ne peut toujours pas se joindre à la sélection en raison de la quarantaine imposée à son club, Naples. Martinez aimerait toujours l'avoir en Islande. "Tout le monde sait à quel point Dries veut jouer pour son pays. Nous l'attendrons jusqu'à la dernière seconde et espérons qu'il pourra encore nous rejoindre. En Islande, j'attends une réaction. Nous ferons tout notre possible pour gagner ce groupe. La décision tombera en novembre".