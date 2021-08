Après avoir manqué la sélection pour l'Euro 2020, Zinho Vanheusden fait partie du groupe de Roberto Martinez pour les trois rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2022 contre l'Estonie, la République tchèque et la Biélorussie.

Vanheusden, 22 ans, est retourné à l'Inter pendant l'intersaison après trois saisons passées au Standard. L'Inter a à nouveau prêté le défenseur au Genoa pour qu'il acquière de l'expérience dans l'exigeante Serie A. À terme, il devrait pouvoir devenir le leader de la défense des Diables Rouges, étant donné que les joueurs actuels voient doucement leur fin de carrière approcher. "La Coupe du monde au Qatar est un certainement un objectif, et j'y travaille dur chaque jour", a laissé entendre Vanheusden mardi, pendant la conférence de presse à Tubize. "Jouer pour les Diables Rouges est déjà un rêve d'enfant en soi. Je dois donner le meilleur de moi-même chaque jour ici, et montrer au sélectionneur que je suis prêt. C'est aussi pourquoi j'ai décidé de revenir en Italie, pour devenir meilleur chaque jour. Il y a d'excellents défenseurs en équipe nationale pour qui je n'ai que du respect. Je suis déjà content de pouvoir m'entraîner avec eux pour apprendre d'eux. Quand vont-ils arrêter et quand sera-ce le tour de la prochaine génération ? Je ne le sais pas non plus."

Vanheusden compte une sélection pour l'équipe nationale. Il avait été titulaire lors du match contre la Côte d'Ivoire, l'automne dernier, avant de se blesser gravement au genou avec le Standard contre Ostende. "Contre la Côte d'Ivoire, les sensations étaient tellement bonnes, mais la blessure est arrivée. J'ai déjà connu plusieurs blessures graves et on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère désormais être épargné par les blessures et garder ma place dans la sélection. Je me mets cette pression moi-même parce que je dois m'assurer que je suis suffisamment performant pour être sélectionné."

C'est dans cette optique qu'il a envisagé son transfert en Italie: Vanheusden veut devenir un meilleur joueur en Serie A. "C'est un autre type de football qu'au Standard, mais le coach m'aide bien et nous disposons d'un groupe qui peut réaliser une bonne saison. Nous jouons à trois derrière, comparable au système chez les Diables Rouges. J'ai déjà joué à droite et au centre. En Serie A, le niveau de jeu est tellement plus élevé. Contre Naples, Fabian Ruiz avait 5 centimètres d'espace et a parfaitement envoyé le ballon dedans. Là, on voit la différence de niveau. Mais on apprend de ces moments contre les meilleurs joueurs. Avec l'Inter, j'ai décidé que je devais rejoindre un plus grand championnat et le Genoa s'est présenté. En deux mois, j'ai énormément appris sur le plan tactique."

