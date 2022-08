Après la Jupiler Pro League, les grands championnats européens vont également reprendre dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la nouvelle saison d'Eredivisie. L'Ajax peut-il maintenir sa domination sur les Pays-Bas ou le PSV parviendra-t-il à faire tomber le triple champion de son piédestal ?

LE FAVORI: UN AJAX DANS UNE NOUVELLE ERE

Pendant trois ans, Erik Ten Hag et Marc Overmars ont assuré la continuité dans la capitale néerlandaise en remportant à chaque fois les lauriers nationaux. Cette saison et pour la première fois depuis longtemps, l'Ajax pourrait vivre une saison de transition mais pas sans ambitions. Ten Hag a été remplacé par Alfred Schreuder, le coach qui a permis au FC Bruges d'être champion de Belgique, après son départ pour Manchester United.

En plus de ce changement de guide, l'Ajax reçoit, comme d'habitude, de nombreuses offres alléchantes pour vendre ses meilleurs joueurs. Les remplacer constitue donc un fameux défi pour les successeurs d'Overmars, à savoir le duo Klaas-Jan Huntelaar et Gerry Hamstra.

Lisandro Martínez a rejoint son ancien coach à United pour 57 millions d'euros. Sébastien Haller et Ryan Gravenberch ont également quitté Amsterdam pour l'Allemagne en échange de sommes considérables. Le départ le plus douloureux pour l'effectif est peut-être celui de l'arrière droit Noussair Mazraoui, un pur produit du centre de formation et qui a rejoint le Bayern Munich après trois saisons passées dans l'effectif professionnel. Lors du match Johan Cruijff Schaal contre le rival du PSV, le week-end dernier, il est également apparu clairement que l'Ajax avait un chantier qui l'attendait en défense puisque les champions nationaux se sont inclinés 3-5.

Pourtant, il serait exagéré de paniquer. Les transferts sortants ont été compensés par de belles arrivées. Steven Bergwijn, formé chez le rival d'Eindhoven, débarque dans la capitale néerlandaise après une expérience peu concluante à Tottenham et le jeune attaquant Brian Brobbey a définitivement été acheté à Leipzig. Owen Wijndal, qui est l'un des meilleurs défenseurs de l'Eredivisie depuis plusieurs saisons, est arrivé en provenance de l'AZ. Il a été suivi par Calvin Bassey, l'arrière gauche des Glasgow Rangers, finalistes de la Ligue Europa.

Ainsi, l'Ajax semble quand même en mesure de poursuivre la politique de recrutement mise en place par Marc Overmars. Il est également important de souligner que certains joueurs importants devraient rester quoi qu'il arrive. Alfred Schreuder devrait aussi poursuivre la lignée de Ten Hag, puisqu'il fut déjà son T2 à l'Ajax. Ainsi, l'été du changement à l'Ajax sera avant tout celui de la cohérence. Après tout, pourquoi les Amstelodamois voudraient bricoler un modèle qui a connu un tel succès ?

Steven Bergwijn, formé au PSV, est l'une des recrues de l'été à l'Ajax. © iStock

LE CHALLENGER: LE PSV PEUT-IL BRILLER AVEC VAN NISTELROOY SUR SON BANC ?

Ce sera la première saison de l'icône du football Ruud van Nistelrooij en tant que T1 de son PSV bien-aimé. Le club d'Eindhoven s'annonce plus que jamais comme le plus grand challenger de l'Ajax. Il a réalisé des transferts de qualité comme celui de Guus Til, auteur d'un triplé contre l'Ajax le week-end dernier, et du jeune Xavi Simons . De quoi faire rêver les partisans des pensionnaires du Philips Stadium à un retour sur le trône des Pays-Bas. Un ancien de la maison, Luuk De Jong , est revenu au club après des années passées en Espagne. Il va apporter plus de présence dans les seize mètres. Peu de départs importants sur ce front sont à enregistrer pour le moment : Mario Götze et Ritsu Doan sont peut-être les seuls. Le noyau semble donc stable.

Si l'équipe d'Eindhoven parvient à conserver des joueurs de premier plan comme Noni Madueke, Cody Gakpo et Ibrahim Sangaré, l'avenir s'annonce radieux, d'autant plus que l'Ajax a opéré de gros changements sur et en dehors du terrain. Un ralentissement du champion en titre qui pourrait profiter au PSV. Ces dernières années, le PSV est passé tout près de faire tomber le club de la capitale. C'est pour cela qu'il reste le challenger d'un club toujours plus omnipotent dans son championnat national.

LE TALENT: JOHAN BAKAYOKO, UN BELGE QUI VEUT BRILLER AU PSV

Au Jong PSV, le jeune Bakayoko, âgé de 18 ans, a acquis de l'expérience au sein de la deuxième division des Pays-Bas. À la fin de la saison, il a été élu le plus grand talent de cette ligue. Cette année, il reçoit donc l'occasion de faire ses preuves au sein de l'équipe première. Van Nistelrooij l'utilisera probablement comme remplaçant en cas de pépins pour Gakpo ou Madueke, ce qui est déjà le cas pour ce dernier. En conséquence, Bakayoko est monté au jeu de manière quelque peu inattendue lors de la Supercoupe remportée contre l'Ajax. Bakayoko n'a pas été convaincant, mais avec la saison chargée et une Coupe du monde qui va alourdir le calendrier, il recevra d'autres opportunités de s'illustrer.

Johan Bakayoko, un Belge, pour s'illustrer au PSV ? © iStock

LE TRANSFERT: ZINHO VANHEUSDEN

Il sera intéressant de voir comment Zinho Vanheusden va se comporter en Eredivisie. Le jeune Belge était autrefois considéré comme l'un des plus grands talents du football belge, mais ses nombreuses blessures l'ont empêché d'obtenir une place de titulaire à moyen ou long terme. Lors de la saison dernière, il avait été prêté par l'Inter à Genoa. Là encore, en partie à cause des blessures, il n'avait pu prendre part qu'à 14 rencontres pour un club qui a finalement été relégué en Serie B. Cette année, l'AZ lui donnera une nouvelle chance de montrer ses qualités, dans un championnat technique qui pourrait bien lui convenir au vu de ses qualités techniques et de son calme balle au pied. A condition que son corps daigne bien lui laisser un peu la paix cette fois.

SURPRENANT : L'AMBITIEUX SITTARD CHERCHE A FAIRE FORTUNE

Avec l'arrivée de Burak Yilmaz, le Fortuna Sittard a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Avec 187 buts marqués, Yilmaz est l'un des attaquants les plus performants de l'histoire du Süperlig turque. Son transfert dans un petit club néerlandais comme Sittard fut donc une énorme surprise. Lorsque son contrat avec Lille a expiré en juin dernier, le Turc avait la possibilité de gagner beaucoup d'argent en MLS ou aux Émirats arabes unis. Ce sont ses bonnes relations avec la direction de Sittard qui ont permis que ce transfert surprenant se réalise. Cette opération est aussi une manière d'affirmer les ambitions du club. Il devrait permettre au Fortuna Sittard de vivre enfin une saison tranquille sans craindre une relégation.

Les talents de buteur de Burak Yilmaz doivent permettre au Fortuna Sittard de vivre une saison tranquille. © iStock

