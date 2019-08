Jeudi, l'Antwerp a lancé la vente des billets pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League de football contre Viktoria Plzen, jeudi prochain (19h30) au stade Roi Baudouin.

Ce sont 7.500 tickets des tribunes 1 et 3 qui ont été écoulés en quelques heures. Dans la tribune 3, les blocs C et D, qui sont situés au centre, sont déjà entièrement vendus. Le club s'attend à ce que la capacité actuelle de son stade du Bosuil soit bientôt atteinte.

Le club anversois effectuera son retour sur la scène européenne après 22 ans d'absence. L'Antwerp a dû déménager au stade Roi Baudouin parce que le Bosuil n'a pas été approuvé par l'UEFA.