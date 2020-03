Mönchengladbach, PSG, et derby contre Schalke: le Borussia Dortmund jouera une grande partie de sa saison lors d'une semaine "évidemment très importante", a reconnu jeudi son directeur sportif Michael Zorc, et peut ressortir les mains vides en cas de mauvais résultats.

Samedi à 18h30, le BVB, troisième avec 48 pts, se déplace sur le terrain du 4e Mönchengladbach (46 pts), "un concurrent direct pour les places en haut du classement", a souligné Zorc.

Le Bayern, leader de la Bundesliga, compte déjà 52 points et reçoit dimanche le modeste Augsbourg: autant dire que le vaincu du "duel des Borussia" risque de se retrouver très loin dans la course au titre.

Depuis avril 2015, Dortmund a remporté dix matches consécutivement contre Mönchengladbach, en coupe et en championnat. "Nous espérons que la série va continuer", titrait ce jeudi le site internet du club.

Quatre jours plus tard à Paris, le BVB défiera le Paris SG en 8e de finale retour de Ligue des champions, fort de sa victoire 2-1 à l'aller dans la Ruhr.

Et samedi 14 mars est programmé le match que les fans de Dortmund considèrent comme le plus important de la saison: le "derby de la Ruhr", à domicile contre Schalke 04, l'équipe de Gelsenkirchen distante de 30 km.

