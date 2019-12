'Une' polémique: la Roma et l'AC Milan banissent le 'Corriere dello Sport' jusque la fin de l'année

Les journalistes du quotidien sportif italien 'Corriere dello Sport' ne seront plus les bienvenus aux centres d'entraînement de l'AS Rome et de l'AC Milan jusqu'à la fin de l'année 2019. C'est ce qu'ont annoncé les deux clubs de Serie A jeudi soir en réaction à la 'Une' polémique du journal italien présentant Romelu Lukaku et Chris Smalling avec la mention 'Black Friday' pour préfacer le duel entre l'Inter et l'AS Rome au programme vendredi.