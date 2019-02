Une minute de silence avant les rencontres européennes à la mémoire d'Emiliano Sala

La dépouille du joueur a été retrouvée le 7 février dans la carcasse de l'avion qui s'est abîmé dans la Manche alors qu'il rejoignait Cardiff où il venait d'être transféré. Celle du pilote David Ibbotson n'a toujours pas été retrouvée.

"Au nom de tous les membres de l'UEFA, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Emiliano Sala pour leur perte", a déclaré Aleksander Ceferin, président de l'UEFA récemment réélu. "Je suis profondément attristé que sa vie ait été si cruellement enlevée à un si jeune âge et j'exhorte les supporters de tout le continent à lui rendre hommage au cours des prochains jours."

Les clubs engagés cette semaine sur la scène européenne ont également la possibilité de porter des brassards noirs à la mémoire de Sala, né en Argentine il y a 28 ans, mais qui a passé l'essentiel de sa carrière professionnelle en France (Bordeaux, Orléans, Niort, Caen et Nantes).