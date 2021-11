Une joueuse du PSG agressée, son équipière en garde à vue

Kheira Hamraoui a été violemment agressée la semaine dernière. Et la responsable de tout ceci pourrait être une de ses coéquipières en club et en sélection Aminata Diallo. Il se passe toujours quelque chose au PSG. Et pour les nouvelles négatives, le club parisien assure au niveau de l'égalité des sexes...

