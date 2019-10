Une banderole avec l'image de Divock Origi affichée avant le match Genk-Liverpool (1-4) mercredi a suscité une certaine agitation. Des inconnus ont accroché dans le secteur visiteurs une banderole avec la tête souriante d'Origi sur le corps d'un homme nu posant à côté du trophée de la Ligue des Champions.

La banderole représentant l'ancien attaquant de Genk et actuel joueur de Liverpool a été retirée avant le match, mais les 'Reds' ont néanmoins fait part de leur mécontentement en parlant de "stéréotypes racistes". "C'est inacceptable", a indiqué le club champion d'Europe dans une réaction officielle. "Liverpool condamne la banderole affichée dans notre secteur avant la rencontre. Nous avons réagi rapidement en retirant la banderole et nous travaillons maintenant avec les autorités locales et l'équipe de Genk pour identifier les responsables."

Origi est monté au jeu à la 80e minute pour Roberto Firmino.