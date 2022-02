Selon les médias italiens, Romelu Lukaku est plus qu'ouvert à un retour à l'Inter, son club de coeur. Mais les Nerazzurri veulent-ils vraiment le récupérer et surtout peuvent-ils encore se le permettre ? Analyse.

L'Inter était déficitaire l'été dernier après une saison catastrophique sur le plan financier. Malgré le gain du titre en Serie A et une participation à la lucrative Ligue des Champions, les Milanais ont perdu... 246 millions d'euros, un record en Italie. Le conseil d'administration, avec le propriétaire chinois Suning, a dû trouver des solutions urgentes pour maintenir l'Inter en vie. Pour y parvenir, la masse salariale devait être réduite de toute urgence, de 15 % au total. L'Inter s'est donc débarrassé rapidement de certains joueurs. Radja Nainggolan et João Mário ont été les premiers à partir à vider leurs casiers, suivis par l'entraîneur Antonio Conte. L'Italien n'était pas satisfait de la nouvelle politique de l'Inter et craignait que l'équipe perde en compétitivité cette saison. Au départ, l'Inter ne voulait pas vendre Romelu Lukaku. Son salaire annuel avait beau être de de 8,5 millions d'euros et en faire le joueur le plus cher du club, il était aussi le plus important du point de vue des statistiques.Cependant, lorsque Chelsea est arrivé avec plus de 100 millions d'euros sur la table des négociations et que Lukaku a indiqué qu'il souhait alors s'en aller, l'Inter Milan n'a pas laissé passer cette chance de réaliser une grosse affaire financière en un rien de temps.Ajoutez à cela le départ d'Achraf Hakimi pour 66 millions d'euros au PSG, un nouveau sponsor de maillot et le retour des supporters dans les stades, et vous constaterez que l'Inter s'en sort déjà beaucoup mieux financièrement que la saison dernière. La masse salariale a effectivement diminué de quelque 15 % et les dépenses totales sont passées de 312 millions d'euros la saison dernière à un montant estimé à 260 cette année, selon le journal italien La Gazzetta dello Sport. Une réduction des côuts de 17 % qui constitue un autre pas dans la bonne direction.Lukaku aurait-il toujours sa place dans les nouveaux plans de l'Inter ? Comme mentionné précédemment, Lukaku était grassement payé dans le club du nord de l'Italie et son salaire a encore augmenté de manière considérable à Chelsea puisqu'il est estimé à 12,5 millions d'euros par an. L'Inter ne pourrait évidemment pas se permettre une telle folie financière alors que les 8,5 millions qu'il payait lors du premier passage de Big Rom' en Lombardie étaient quasiment inavouables. Les plus gros contrats restants, ceux des Chiliens Alexis Sanchez et Arturo Vidal ainsi que celui de l'Argentin Lautaro Martínez, se situent désormais entre 8 et 10 millions d'euros, mais on leur demande de renoncer à une partie de leur salaire.Non seulement Lukaku ne rentrerait pas dans la nouvelle stratégie financière du club lombard, mais il n'est plus le profil de joueur spécialement recherché dans la nouvelle philosophie de recrutement. L'Inter veut imiter l'exemple de Liverpool en dépensant des millions sur de jeunes joueurs encore peu connus comme Jonathan David ou Gianluca Scamacca. Pour des éléments confirmés, il ira principalement les recruter sur le marché des joueurs libres de tout contrat afin de réaliser d'autres jolies opportunités comme ce fut le cas cette saison avec Edin Dzeko et Hakan Calhanoglu. Une star de bientôt 29 ans comme Lukaku, qui coûtera un gros montant de transfert et dont le salaire sera très lourd pour les finances, constituerait un sérieux changement de cap dans la direction prise l'an dernier.L'équipe attend-elle vraiment le retour de Lukaku ? Le Diable Rouge était un bon joueur du groupe, mais malgré les craintes exprimées par Conte à la fin de la saison dernière, l'Inter se porte très bien cette saison avec une deuxième place provisoire, à deux points du leader et voisin de l'AC Milan. Avec 55 buts, les Nerazzurri possèdent même la meilleure attaque de Serie A. Ils n'ont plus besoin de s'appuyer sur le seul Lukaku comme c'était le cas avant puisque 18 joueurs différents ont déjà marqué cette saison. Lautaro Martínez est le joueur le plus efficace du noyau avec 11 réalisations. L'entraîneur Simone Inzaghi serait-il prêt à accueillir Lukaku ? L'Italien a réussi à faire de son équipe une machine, même si le récent 5 sur 15, a relancé quelques débats en Lombardie. Le retour d'une grosse star dans l'équipe pourrait bouleverser cet équilibre.Et comment les supporters vivraient-ils ces éventuelles retrouvailles ? La tristement célèbre interview accordée à Sky Sport Italia , dans laquelle Lukaku s'est excusé auprès des supporters pour son départ soudain, n'a pas été bien perçue par les interisti. "Peu importe qui part sous la pluie. Il s'agit de ceux qui restent dans la tempête", pouvait-on lire sur une bannière accrochée sur les grilles de San Siro. Il y aura beaucoup d'eau à mettre dans le vin de chaque camp pour qu'ils puissent se retrouver un jour à nouveau unis.