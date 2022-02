Le nouvel attaquant serbe de la Juventus découvrait la Ligue des Champions ce mercredi. Il n'a pas traîné pour déjà faire trembler les filets.

Il n'a fallu que 33 secondes à Dusan Vlahovic, le jeune prodige serbe de la Juventus Turin, pour inscrire son premier but en Ligue des Champions dès sa première apparition dans la prestigieuse compétition.

Sa frappe croisée n'a pas suffi au bonheur des Turinois, tenus en échec 1-1 lors de leur 8e de finale aller sur la pelouse de Villarreal.

Ce n'est pas le but le plus rapide de toute l'histoire de la C1 (marqué par Roy Makaay après 10 secondes et 12 centièmes en 2006-2007), mais le 2e but le plus rapide de l'histoire pour un joueur qui effectuait ses premiers pas dans la compétition, après celui marqué par Yevhen Konoplyanka avec Séville le 15 septembre 2015 contre le Borussia Mönchengladbach (il avait inscrit le but du 3-0 19 secondes après son entrée en jeu à la 83e).

Le classement des meilleurs buteurs de la saison reste dominé par Sébastien Haller, l'attaquant franco-ivoirien de l'Ajax Amsterdam (10 buts), qui aura l'occasion de soigner ses statistiques mercredi face au Benfica.

Classement des buteurs de la Ligue des champions 2021/2022:

10 buts: Haller (Ajax Amsterdam)

9 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

8 buts: Salah (Liverpool)

7 buts: Nkunku (RB Leipzig)

6 buts: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mahrez (Manchester City)

5 buts: Benzema (Real Madrid), Mbappé (Paris Saint-Germain), Messi (Paris Saint-Germain), Sané (Bayern Munich)

