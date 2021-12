Domenico Tedesco entraînait le Spartak Moscou jusqu'en mai 2021. Il a aussi dirigé Schalke 04 en Bundesliga. Il succède à Jesse Marsch.

Domenico Tedesco est le nouvel entraîneur du RB Leipzig, a annoncé jeudi le club de Bundesliga. L'entraîneur italo-allemand s'est engagé jusqu'en juin 2023. Il succède à Jesse Marsch, licencié dimanche après le difficile début de saison du vice-champion d'Allemagne, seulement onzième de Bundesliga et troisième de son groupe en Ligue des Champions, devant le Club Bruges.

Tedesco, 36 ans, a entraîné les jeunes de Stuttgart et d'Hoffenheim avant de diriger Schalke entre juillet 2017 et mars 2019 et le Spartak Moscou entre octobre 2019 et mai 2021.

L'Américain Jesse Marsch était arrivé en début de saison pour remplacer Julian Nagelsmann, parti au Bayern Munich. Dirigé par l'entraîneur intérimaire Achim Beierlorzer, Leipzig a battu Manchester City 2-1 mardi en Ligue des Champions, terminant troisième de son groupe, ce qui lui vaut de poursuivre l'aventure européenne cette saison en Europa League.

