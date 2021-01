Crystal Palace a annoncé jeudi l'arrivée de Jean-Philippe Mateta. L'attaquant français de 23 ans, loué jusqu'en juin 2022 avec option d'achat par le club allemand de Mayence, est un nouveau concurrent pour les Diables Rouges Christian Benteke et Michy Batshuayi.

Malgré la 17e et avant-dernière place en Bundesliga de Mayence, Mateta s'est illustré en marquant 10 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Passé par Châteauroux, l'Olympique Lyonnais et Le Havre, le natif de Paris a rejoint l'Allemagne en juillet 2018. Depuis lors, il a compilé 27 buts et 5 assists en 71 matches pour le FSV. Ce transfert constitue l'arrivée d'un nouveau concurrent pour Benteke et Batshuayi sur le front de l'attaque des Eagles. Le club londonien pointe à la 13e place de Premier League et défiera West Ham mardi.