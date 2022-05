La pression sur Kylian Mbappé pour qu'il reste au PSG n'a cessé de s'accroître ces dernières semaines. Son entourage a reçu des appels de la Fédération française de football, du Qatar et même du président français Emmanuel Macron. L'avenir de la star bleu-blanc-rouge est devenu une affaire d'État. Le club, où joue aussi Ethan (15 ans), le frère cadet de Kylian, et les supporters ont également insisté pour que KM7 prolonge son bail dans la Ville Lumière.

Mais ce n'est pas un secret que Mbappé, dont le contrat avec le PSG va expirer ce 30 juin, rêve de jouer pour le Real Madrid depuis qu'il est enfant. Et ce rêve semble maintenant devenir de plus en plus concret, selon Marca. Le quotidien sportif espagnol, habituellement bien informé quand il s'agit de la Casa Blanca, en est sûr. Le club, et notamment son directeur général José Ángel Sánchez, a conclu un accord verbal avec la superstar française.

La prudence reste de mise

Les joueurs du PSG ont bénéficié de quelques jours de repos la semaine dernière et Kylian Mbappé en a profité pour se rendre dans la capitale espagnole. Il était accompagné de son coéquipier Achraf Hakimi, qui n'a jamais pu percer au Real. Un certain nombre d'agents d'autres joueurs ont vu leurs rendez-vous avec Sánchez être soudainement annulés pendant cette période. Selon Marca, Kylian Mbappé aurait alors donné son accord verbal pour se parer de la tunique blanche la saison prochaine. Mais la prudence reste évidemment de mise tant que les signatures n'ont pas été réellement apposées sur le papier.

Lors du gala du football français de ce dimanche, Mbappé a de nouveau été élu "meilleur joueur de la Ligue 1". La question de son avenir footballistique lui a évidemment été posée. L'attaquant n'a pas voulu dévoiler ses cartes pour le moment, même s'il a toutefois avoué que son choix était "presque" fait. Pour le quotidien L'Equipe, il a précisé son propos : " Il faut respecter toutes les parties. Je suis également pressé d'annoncer mon avenir, mais cela ne dépend pas que de moi. Il manque encore quelques détails, mais c'est fait. Vous connaîtrez bientôt ma décision."

L'été dernier, le Real Madrid était prêt à débourser 200 millions d'euros pour s'attacher les services d'Mbappé, alors qu'il entrait dans sa dernière année de contrat. Le Qatar a refusé toutes les offres de la Casa Blanca et maintenant, le PSG risque de recevoir aucun euro pour son meilleur joueur qui avait coûté 180 millions en 2018, lorsqu'il était venu de Monaco.Le Real Madrid devrait offrir une très belle prime à la signature et le salaire de Mbappé ne sera pas non plus minuscule. Ce serait bien mieux que ce lui offrirait Paris. Le Real propose également un contrat plus long puisqu'on parle de cinq saisons.

Annonce officielle

Le PSG va maintenant boucler son dernier match de championnat samedi soir et après cela, Mbappé n'aura plus aucune obligation officielle envers son club, même si son contrat court encore jusqu'au 30 juin.

Selon RMC Sport, l'attaquant a déclaré en zone mixte après avoir reçu son trophée de meilleur joueur de Ligue 1 : "J'annoncerai mon choix avant le prochain rassemblement de l'équipe de France". Les Bleus se rassembleront le samedi 28 mai en vue de préparer leurs matchs de Ligue des Nations contre le Danemark, la Croatie et l'Autriche.

