L'international norvégien Omar Elabdellaoui a été hospitalisé après un accident avec des feux d'artifice la veille du Nouvel An. Cela confirme son club Galatasaray.

Le défenseur de 29 ans serait dans une situation désespérée après que des feux d'artifice aient explosé dans sa main. L'incident s'est produit à son domicile. Selon Galatasaray, Elabdellaoui a des brûlures au visage. On craint également qu'il ait subi des dommages permanents aux yeux.

Selon les médias turcs, le Norvégien d'origine marocaine (49 sélections) a déjà reçu une visite à l'hôpital du vice-président Abdurrahim Albayrak, de l'entraîneur Fatih Terim et du capitaine Arda Turan. Elabdellaoui joue pour Galatasaray depuis l'été. Avant de jouer pour le club d'Istanbul, il est passé à l'Olympiacos, à Hull, à Manchester City et à Feyenoord, entre autres.

