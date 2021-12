Bellingham était mécontent de l'arbitre qui a accordé un penalty à la suite d'une faute de main du défenseur de Dortmund, Mats Hummels.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, s'est vu infliger une amende de 40.000 euros à la suite de ses critiques envers l'arbitre Felix Zwayer après la défaite de spon équipe 2-3 face au Bayern Munich, a annoncé mardi la Fédération allemande de football.

Le joueur de 18 ans a évité une suspension. L'international anglais a accepté le verdict. Bellingham était mécontent de l'arbitre qui a accordé un penalty à la suite d'une faute de main du défenseur de Dortmund, Mats Hummels. Robert Lewandowski a inscrit le but de la victoire sur le penalty qui en a résulté. "Vous donnez à un arbitre, qui a déjà truqué des matchs auparavant, le plus grand match d'Allemagne, à quoi vous attendez-vous ?", avait déclaré Bellingham dans une interview avec le diffuseur norvégien Viaplay.

"Pour moi, ce n'était pas [un penalty]. Il ne regarde même pas le ballon et il se bat pour l'avoir et il le touche." Zwayer a été suspendu pendant six mois en 2005 pour son implication dans un scandale autour de l'ancien arbitre Robert Hoyzer qui lui a écopé d'une peine de prison pour avoir truqué des matchs.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, s'est vu infliger une amende de 40.000 euros à la suite de ses critiques envers l'arbitre Felix Zwayer après la défaite de spon équipe 2-3 face au Bayern Munich, a annoncé mardi la Fédération allemande de football. Le joueur de 18 ans a évité une suspension. L'international anglais a accepté le verdict. Bellingham était mécontent de l'arbitre qui a accordé un penalty à la suite d'une faute de main du défenseur de Dortmund, Mats Hummels. Robert Lewandowski a inscrit le but de la victoire sur le penalty qui en a résulté. "Vous donnez à un arbitre, qui a déjà truqué des matchs auparavant, le plus grand match d'Allemagne, à quoi vous attendez-vous ?", avait déclaré Bellingham dans une interview avec le diffuseur norvégien Viaplay. "Pour moi, ce n'était pas [un penalty]. Il ne regarde même pas le ballon et il se bat pour l'avoir et il le touche." Zwayer a été suspendu pendant six mois en 2005 pour son implication dans un scandale autour de l'ancien arbitre Robert Hoyzer qui lui a écopé d'une peine de prison pour avoir truqué des matchs.