Le 30 juin, Divock Origi sera libre sur le marché des transferts. A 27 ans, peut-il se réinventer ailleurs qu'à Anfield Road ?

Le 30 juin prochain, Divock Origi sera libre de tout contrat après la fin de son engagement avec Liverpool. Il a porté pendant huit années la tunique des Reds, mais a tout de même été prêté à son ancien club, le Lille OSC (2014-15), lors de la première saison. Il a également été loué au VfL Wolfsburg lors de la saison 2017-18.

Alors, à 27 ans, Origi, qui n'a jamais été un titulaire indiscutable, peut-il encore se réinventer ailleurs ? Et trouver un moyen de faire durer ce que Daniel Goleman, professeur de psychologie à Harvard, décrit comme des "moments d'excellence sportive".

De ceux capables de transcender un individu et de le faire entrer durablement dans ce qu'on appelle la zone optimale de performance. Dans son livre consacré à l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, encore lui, analyse la zone "comme un état psychologique de fluidité, pendant lequel les moments d'excellence sportive ne demandent plus aucun effort". Donnant naturellement naissance à un "état de créativité géniale, à la réussite dans le dépassement de ses propres limites."

PAS DE MOTIVATION EXTRINSÈQUE

Pour Xavier De Longueville, psychiatre diplômé en psychologique du sport et médecin spécialiste hospitalier aux cliniques universitaires Saint-Luc, Divock Origi tiendrait sa difficulté à entrer dans la fameuse zone détaillée par Goleman de son absence quasi-totale "de motivations extrinsèques". "Il y a deux exemples types pour détailler cela", avance De Longueville. "Cristiano Ronaldo et Eden Hazard. L'un qui est capable de se sublimer en toutes circonstances, quelles que soient les conditions, parce qu'il court derrière la reconnaissance et un autre qui a besoin de s'imprégner de l'ambiance pour élever son niveau, seulement mû par le plaisir qu'il prend. "

Ce qui permettrait, selon De Longueville, d'expliquer comment un joueur de la trempe de Divock Origi serait capable de se transcender à la 88e minute d'un match décisif en Coupe du monde, mais également de passer à travers dans une rencontre gagnée d'avance contre Saint-Marin. "Quelqu'un qui s'imprègne de l'atmosphère a du mal à se motiver par lui-même, à trouver des ressources internes", confirme De Longueville. "Même avec le meilleur psy du monde, un joueur comme Origi aura toujours du mal à se faire violence contre Burnley au mois d'octobre. Parce qu'il ne trouvera pas de raison d'en faire plus. Ces joueurs-là se réalisent en prenant du plaisir, pas en cherchant chaque semaine à se dépasser."

Retrouvez cet article complet sur Divock Origi dans votre prochain mensuel de Sport/Foot Magazine qui sortira ce vendredi 6 mai dans toutes les bonnes librairies.

Le 30 juin prochain, Divock Origi sera libre de tout contrat après la fin de son engagement avec Liverpool. Il a porté pendant huit années la tunique des Reds, mais a tout de même été prêté à son ancien club, le Lille OSC (2014-15), lors de la première saison. Il a également été loué au VfL Wolfsburg lors de la saison 2017-18.Alors, à 27 ans, Origi, qui n'a jamais été un titulaire indiscutable, peut-il encore se réinventer ailleurs ? Et trouver un moyen de faire durer ce que Daniel Goleman, professeur de psychologie à Harvard, décrit comme des "moments d'excellence sportive".De ceux capables de transcender un individu et de le faire entrer durablement dans ce qu'on appelle la zone optimale de performance. Dans son livre consacré à l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, encore lui, analyse la zone "comme un état psychologique de fluidité, pendant lequel les moments d'excellence sportive ne demandent plus aucun effort". Donnant naturellement naissance à un "état de créativité géniale, à la réussite dans le dépassement de ses propres limites."Pour Xavier De Longueville, psychiatre diplômé en psychologique du sport et médecin spécialiste hospitalier aux cliniques universitaires Saint-Luc, Divock Origi tiendrait sa difficulté à entrer dans la fameuse zone détaillée par Goleman de son absence quasi-totale "de motivations extrinsèques". "Il y a deux exemples types pour détailler cela", avance De Longueville. "Cristiano Ronaldo et Eden Hazard. L'un qui est capable de se sublimer en toutes circonstances, quelles que soient les conditions, parce qu'il court derrière la reconnaissance et un autre qui a besoin de s'imprégner de l'ambiance pour élever son niveau, seulement mû par le plaisir qu'il prend. "Ce qui permettrait, selon De Longueville, d'expliquer comment un joueur de la trempe de Divock Origi serait capable de se transcender à la 88e minute d'un match décisif en Coupe du monde, mais également de passer à travers dans une rencontre gagnée d'avance contre Saint-Marin. "Quelqu'un qui s'imprègne de l'atmosphère a du mal à se motiver par lui-même, à trouver des ressources internes", confirme De Longueville. "Même avec le meilleur psy du monde, un joueur comme Origi aura toujours du mal à se faire violence contre Burnley au mois d'octobre. Parce qu'il ne trouvera pas de raison d'en faire plus. Ces joueurs-là se réalisent en prenant du plaisir, pas en cherchant chaque semaine à se dépasser."Retrouvez cet article complet sur Divock Origi dans votre prochain mensuel de Sport/Foot Magazine qui sortira ce vendredi 6 mai dans toutes les bonnes librairies.