Un homme de 41 ans soupçonné de gestes racistes au cours du derby samedi à Manchester a été arrêté et placé en garde à vue, a annoncé dimanche la police de la ville.

Cette arrestation intervient alors qu'une vidéo semblant montrer un supporter effectuer des gestes raciste a circulé sur les réseaux sociaux lors du match de football remporté 2-1 par Manchester United contre Manchester City.

"Aucune forme de racisme n'a sa place dans le football ou dans notre société et j'espère que cette arrestation montre que nous prenons cette question extrêmement sérieusement", a déclaré dans un communiqué un responsable de la police de Manchester, Chris Hill, soulignant que la police continuera à travailler avec les deux clubs sur cette affaire.

Dans un communiqué samedi soir, le club de Manchester City a indiqué qu'il collaborait avec la police pour identifier le supporter filmé, et enquêtait également sur des jets d'objets sur la pelouse, notamment des bouteilles d'eau. Certains ont semblé toucher le milieu de terrain de United, Fred, alors qu'il allait tirer un corner en seconde période.

"J'espère que ce sera résolu et que ça n'arrivera plus jamais. Je fais confiance au club et à la police pour prendre la bonne décision", a commenté l'entraîneur des "Citizens" Pep Guardiola après le match.

Manchester City revendique, comme presque tous les clubs anglais, "une politique de tolérance zéro en ce qui concerne toute forme d'intolérance, et quiconque sera condamné pour des insultes racistes sera banni à vie du club".