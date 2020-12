Grâce à Matteo Darmian (17e) et doublé de Romelu Lukaku (64e, 73e), l'Inter Milan est allé s'imposer 2-3 à Mönchengladbach mardi dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions.

Dans ce groupe B, aucune décision n'est tombée puisque le Shakhtar Donetsk a pris la mesure du Real Madrid sans Eden Hazard mais avec Thibaut Courtois (2-0). Le Borussia, dont les buts ont été inscrits par Alassane Plea (45e+1,76e) est premier avec 8 points devant le Shakhtar et le Real (7) et l'Inter (5). Porto (Groupe C), qui a partagé contre Manchester City, et Liverpool (Groupe D), vainqueur de l'Ajax, ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale.

Dans le Groupe A, la dernière journée sera également décisive. Face au Bayern Munich sans ses cadres, l'Atlético a manqué de réussite en première période comme sur une frappe puissante de Carrasco (23e). Toutefois, Joao Felix a ouvert la marque d'un plat du pied en surgissant au premier poteau sur centre de Marcos Llorente (26e, 1-0). La tâche des Colchoneros était moins ardue face à un Bayern trop tendre et jeune mais à l'heure de jeu, Hans Flick a fait monter trois cadres dont Thomas Müller, qui a égalisé sur penalty (86e, 1-1). Plus tôt dans la soirée, Salzbourg s'est imposé 1-3 au Lokomotiv Moscou grâce à un doublé de Mergim Berisha (28e, 41e) et Karim Adeyemi (81e, 1-3). On ne sait pas qui accompagnera le Bayern (13 points) de l'Atletico (6), de Salzbourg (4) ou du Lokomotiv (3).

A Porto, la première mi-temps a été peu spectaculaire et disputée sur un faux rythme. Manchester City, avec Kevin De Bruyne sur le banc, a exercé une domination stérile et s'est montré très peu dangereux. Porto jouait bien le coup défensivement mais n'a pas montré grand-chose offensivement. Manifestement, le 0-0 faisait bien les affaires des deux équipes: les Citizens ont assuré leur première place (13 points) et les Dragons leur qualification (10 points).

Marseille, qui restait sur treize défaites consécutives dans cette compétition, a acculé l'Olympiakos dans son camp avec peu d'espace pour l'adversaire et un bon quadrillage du terrain en début de rencontre. Mais les Phocéens ont rapidement perdu leur mordant alors que les Grecs devenaient plus tranchants et ont ouvert la marque par Mady Camara (33e, 0-1). En seconde période, les Marseillais ont remercié le VAR. Celui-ci a permis à l'arbitre d'accorder deux penalties transformés par Dimitri Payet (55e, 75e). L'OM a renversé la situation et a pris ses premiers points. Il reste toutefois dernier avec 3 points comme l'Olympiakos mais les Grecs avaient gagné 1-0 à l'aller.

A Anfield Road, Liverpool et l'Ajax ont dominé à tour de rôle même si les Néerlandais ont eu davantage le ballon et ont donné plus de travail à Caoimhin Kelleher, le gardien irlandais titularisé. La seconde période a débuté fort mais si Kelleher a été sauvé par son poteau sur une frappe de Noussair Mazraoui (57e), Andre Onana a complètement manqué sa sortie et a permis à Curtis Jones d'inscrire l'unique but de la rencontre (58e, 1-0). Comme l'Atalanta et Midtjylland ont partagé l'enjeu (1-1), Liverpool (12 points) est qualifié, l'Atalanta est 2e (8 points) devant l'Ajax (7) et Midtjylland (1). La 2e place se jouera lors de la dernière journée dans le duel direct entre l'Ajax et l'Atalanta.

