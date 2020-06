Romé Lavia, un des grands espoirs de Neerpede, a annoncé qu'il quittait Anderlecht. "C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la fin de mon aventure au RSC Anderlecht", a indiqué le joueur de 16 ans sur son compte Instagram.

"J'aimerais remercier toutes les merveilleuses personnes (staff, supporters et coéquipiers ) que j'ai côtoyées au quotidien de près ou de loin et qui ont toujours cru en moi car vous avez fait de moi un meilleur garçon tant footballistiquement qu'humainement. Ce club et ses couleurs garderont une énorme place dans mon coeur! Mais il est maintenant temps pour moi après huit magnifiques saisons de tourner cette page et d'en écrire une nouvelle pleine de surprises!", a ajouté l'international U16, dont le nom est cité à Manchester City.

