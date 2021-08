Les modalités du contrat de Ronaldo à Manchester United ont été dévoilées. A 36 ans, CR7 n'envisage pas encore la retraite.

Manchester United avait déjà annoncé il y a quelques jours l'accord avec la Juventus concernant le transfert de Cristiano Ronaldo. Le Portugais de 36 ans, ancien Red Devil, a paraphé un contrat de deux ans, assorti d'une option pour une troisième, a précisé le cercle de Premier League mardi.

CR7 va donc retrouver Manchester United, où il a compilé 118 buts et 69 assists en 292 apparitions entre 2003 et 2009. Le quintuple Ballon d'Or y avait remporté trois titres de champion d'Angleterre, une Ligue des Champions, un Mondial des clubs, une Coupe et trois Coupes de la Ligue.

"Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon coeur et je suis très reconnaissant de tous les messages reçus depuis l'annonce de mon retour vendredi", a déclaré le Portugais, cité sur le site mancunien. "J'ai tellement hâte de retrouver un stade d'Old Trafford plein et revoir les fans. Je suis impatient à l'idée de rejoindre l'équipe après la trêve internationale et j'espère que la saison sera ponctuée de succès."

Cristiano Ronaldo et Ole Gunnar Solskjaer étaient encore équipiers sur le terrain lors du premier passage de CR7 à Old Trafford. Désormais, le Norvégien sera son entraîneur. © belga

A Manchester, Ronaldo sera entraîné par Ole Gunnar Solskjaer, son équipier pendant quatre saisons (2003-2007). Le Norvégien était dithyrambique au moment de décrire le Portugais. "Les mots manquent pour décrire Cristiano. Ce n'est pas seulement un joueur incroyable mais aussi un bel être humain. Avoir ce désir et la capacité de jouer au plus haut niveau pendant si longtemps demande un caractère spécial. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va continuer à nous impressionner et qu'il sera vital pour les jeunes du groupe", a assuré le technicien mancunien.

Plus tôt dans la journée, la Vielle Dame avait précisé avoir reçu la somme de 15 millions d'euros, assortie de bonus pouvant s'élever jusqu'à 8 millions d'euros, du club anglais.

