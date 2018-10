Un Clasico cauchemardesque pour Courtois et le Real, giflés par le Barça

Le portier des Diables Rouges a dû se retourner très vite dans cette rencontre sur une frappe de Philippe Coutinho (11e). Il n'a ensuite rien pu faire sur un penalty parfaitement botté par Luis Suarez (30e) qui concrétisait la domination des Catalans, loin d'être impactés par l'absence de Lionel Messi blessé au bras.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid faiblard de la première mi-temps affichait un nouveau visage grâce notamment à l'entrée au jeu de Lucas Vazquez à la place de Raphaël Varane.

Logiquement, les Madrilènes étaient récompensés et réduisaient l'écart via Marcelo (50e). Quelques minutes plus tard, Luka Modric passait près de l'égalisation en frappant sur le poteau. Il fallait attendre l'heure de jeu pour revoir le Barça aux avant-postes avec l'inévitable Suarez qui touchait à son tour le montant. Redoutable en contre, le Barça balayait tous les efforts du Real dans le dernier quart d'heure.

Suarez plantait d'abord deux nouveaux buts d'une tête puissante (75e) et d'un judicieux ballon piqué (83e). À peine monté au jeu, Arturo Vidal complétait la 'Manita' à la 87e. Enfoncé dans la crise, le Real Madrid signe une troisième défaite consécutive en championnat et ne gagne pas depuis 5 rencontres en Liga. Les 'Merengues' dégringolent à la 9e place avec 14 points alors que le Barça trône en tête avec 21 points.