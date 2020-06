Le club de Tottenham a annoncé mercredi qu'un de ses membres, parmi les joueurs et l'encadrement, a été contrôlé positif au coronavirus.

Il s'agit du seul cas positif après les 1.197 tests effectués en début de semaine par la Premier League, dans l'optique de la reprise du championnat anglais le 17 juin, après trois mois de suspension en raison de la pandémie.

"Nous avons été informés par la Premier League qu'une personne était positive au COVID-19 suite à la dernière série de tests effectués dans notre centre de d'entraînement", a déclaré Tottenham dans un communiqué.

"En raison du secret médical, le nom de la personne ne sera pas divulgué" a fait savoir le club londonien qui précise que la personne, asymptomatique, va être isolée sept jours, conformément au protocole, avant de subir d'autres tests.

Les joueurs et le personnel de la Premier League sont testés deux fois par semaine. Jusqu'à présent, cinq séries de prélèvements ont eu lieu, révélant 13 résultats positifs sur 5 079 tests.

Le gardien de but de Bournemouth Aaron Ramsdale, le défenseur de Watford Adrian Mariappa et l'entraîneur-adjoint de Burnley Ian Woan font partie des personnalités qui ont été testées positives depuis le début des contrôles.

