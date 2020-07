Sacré champion d'Angleterre la semaine dernière, Liverpool étrennait son titre jeudi soir face à son dauphin, Manchester City, qui a battu les Reds 4-0 dans cette affiche de la 32e journée de Premier League.

Ce match aux allures de passation de pouvoir débutait par une haie d'honneur des Cityzens, champions 2018 et 2019, pour les Reds.

C'est Kevin De Bruyne qui a ouvert le score après 25 minutes. L'arbite sifflait penalty pour une faute de Gomez sur Sterling. KDB trompait Alisson à contre-pied, marquant son 11e but de la saison. C'est la première fois en dix rencontres que le Diable Rouge trouve le chemin des filets face à Liverpool.

Mais où s'arrêtera-t-il ? Nouvel assist de classe mondiale pour @DeBruyneKev💥⚽

3-0 pour City à la pause face à un Liverpool méconnaissable !

Après le 2-0 signé Sterling à la 35e, Kevin De Bruyne délivra l'assist du 3-0 à Phil Foden à la 45e minute, la 17e passe décisive du Belge cette saison.

De Bruyne fut encore impliqué dans le but du 4-0: c'est lui qui a passé le ballon à Sterling, dont l'envoi a été dévié dans son but par Oxlade-Chamberlain (66e).

Mahrez planta un 5e but en toute fin de rencontre (90+5), mais celui-ci était annulé par le VAR.

Du côté des Reds, Divock Origi a remplacé Firmino à la 61e minute.

C'est la première fois que Liverpool est battu par au moins quatre buts d'écart pour la première fois depuis septembre 2017. C'était également contre Manchester City, qui s'était alors imposé 5-0.

Ce match ne change rien au classement. Liverpool, champion, compte 86 points, 20 de plus que City.

