L'attaquant nigérian Odion Ighalo, recruté par Manchester United au mercato d'hiver en provenance de Chine, s'entraîne à l'écart depuis son arrivée en raison de craintes liées à l'épidémie de coronavirus partie de ce pays, affirme la presse anglaise jeudi.

Le Times et le Daily Mail indiquent tous deux que le club avait demandé à Ighalo de ne pas se rendre au centre d'entraînement de Carrington pendant deux semaines, pour ne pas risquer de contaminer éventuellement les centaines de personnes qui le fréquentent.

Le joueur de 30 ans, prêté jusqu'à la fin de la saison par le club de Shangaï Shenhua, n'avait pas accompagné le groupe au camp d'entraînement en Espagne pendant la micro-trêve hivernale, car le club craignait qu'il ait des difficultés lors de sa rentrée sur le territoire britannique.

Il devrait rencontrer pour la première fois ses coéquipiers pendant le week-end, avant le choc contre Chelsea, lundi, pour la 26e journée de Premier League.

Pendant cette période, l'international nigérian, qui n'a plus joué depuis le 6 décembre, s'entraînait avec un coach particulier au centre de Taekwendo britannique, situé non loin du terrain de Manchester City.

Le gouvernement britannique a qualifié le nouveau coronavirus de "menace grave et imminente pour la santé publique" et recommandé de "pouvoir maintenir les individus à l'isolement pour leur propre sécurité et si les professionnels de la santé publique estiment qu'ils risquent de propager le virus à d'autres personnes".

Il y a eu neuf cas confirmés en Grande-Bretagne, mais plus de 1350 personnes sont mortes et 60.000 ont été contaminées en Chine, dont la plupart dans la ville de Wuhan, où le virus a fait son apparition en fin d'année dernière.

