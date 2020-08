L'attaquant anglo-allemand Lukas Nmecha vient renforcer le secteur offensif du RSC Anderlecht, a confirmé le club bruxellois jeudi. Il arrive en prêt pour une saison de Manchester City.

Après des prêts à Preston North End, Wolfsburg et Middlesbrough, Nmecha, 21 ans, va retrouver Vincent Kompany à Anderlecht mais comme entraîneur cette fois. "Quand je m'entraînais avec les espoirs de City, il m'arrivait souvent de jouer contre l'équipe première. J'ai donc parfois affronté Vincent Kompany, qui ne m'a jamais épargné et qui m'a souvent coaché. J'ai vraiment hâte de collaborer à nouveau avec lui", a-t-il déclaré. "Avec Lukas, nous avons l'option supplémentaire que nous recherchions en pointe. Cette concurrence est nécessaire si nous voulons pousser tout le monde vers le niveau maximum. C'est maintenant à nous et à Lukas de mettre tout en oeuvre afin que son grand potentiel se transforme en buts et en passes décisives", a ajouté Peter Verbeke, directeur sportif du club.