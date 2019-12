Un assist pour Kabasele contre Manchester United

La lanterne rouge Watford s'est offert le scalp de Manchester United à domicile dimanche (2-0) lors de la dix-huitième journée de Premier League. Christian Kabasele, titulaire, s'est illustré en délivrant un assist de la tête à Ismaila Sarr sur le premier but de son équipe à la 50e. Quatre minutes plus tard, Troy Deeney a doublé la mise pour les Hornets sur penalty. Watford (12 pts) revient à hauteur du dix-neuvième Norwich et à six points du premier non-relégable Southampton.

