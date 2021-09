Cela faisait 10 ans et Frank De Bleeckere qu'un arbitre belge n'avait plus arbitré de match en Champions League.

Lawrence Visser, 31 ans, effectuera ses débuts comme officiel principal en Ligue des Champions mardi en arbitrant le duel entre le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard face au Sheriff Tiraspol.

Lawrence Visser est le premier arbitre belge à officier en Ligue des Champions depuis Frank De Bleeckere en 2011. Il sera assisté par Rien Vanyzere et Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche a été désigné par l'UEFA, l'Union européenne de football, comme le quatrième officiel.

Le Slovène Slavko Vincic arbitra lui mardi le duel entre les Allemands de Leipzig et le Club de Bruges.

Lawrence Visser, 31 ans, effectuera ses débuts comme officiel principal en Ligue des Champions mardi en arbitrant le duel entre le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard face au Sheriff Tiraspol. Lawrence Visser est le premier arbitre belge à officier en Ligue des Champions depuis Frank De Bleeckere en 2011. Il sera assisté par Rien Vanyzere et Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche a été désigné par l'UEFA, l'Union européenne de football, comme le quatrième officiel. Le Slovène Slavko Vincic arbitra lui mardi le duel entre les Allemands de Leipzig et le Club de Bruges.