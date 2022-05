Steve McClaren avait aussi été l'assistant de Sir Alex Ferguson de 1999 à 2001 et avait eu Erik ten Hag comme assistant à Twente lorsqu'il était entraîneur principal du club néerlandais.

Steve McClaren et Mitchell van der Gaag seront les adjoints d'Erik ten Hag la saison prochaine à Manchester United, a indiqué le club anglais lundi.

Steve McClaren, 61 ans, reviendra ainsi à Old Trafford, où il avait été l'assistant de SirAlex Ferguson de 1999 à 2001. L'ancien sélectionneur des Three Lions avait déjà travaillé avec Erik ten Hag, qui avait été son assistant à Twente. McClaren a aussi été sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre entre 2006 et 2007 (9 victoires, 5 défaites et 4 partages)

Mitchell van der Gaag, 50 ans, était lui l'adjoint de ten Hag cette saison à l'Ajax Amsterdam.

Erik ten Hag a signé le mois dernier un contrat de cinq ans comme entraîneur de Manchester United. C''est l'entraîneur du FC Bruges Alfred Schreuder qui le remplacera sur le banc de l'Ajax.

Steve McClaren et Mitchell van der Gaag seront les adjoints d'Erik ten Hag la saison prochaine à Manchester United, a indiqué le club anglais lundi. Steve McClaren, 61 ans, reviendra ainsi à Old Trafford, où il avait été l'assistant de SirAlex Ferguson de 1999 à 2001. L'ancien sélectionneur des Three Lions avait déjà travaillé avec Erik ten Hag, qui avait été son assistant à Twente. McClaren a aussi été sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre entre 2006 et 2007 (9 victoires, 5 défaites et 4 partages)Mitchell van der Gaag, 50 ans, était lui l'adjoint de ten Hag cette saison à l'Ajax Amsterdam. Erik ten Hag a signé le mois dernier un contrat de cinq ans comme entraîneur de Manchester United. C''est l'entraîneur du FC Bruges Alfred Schreuder qui le remplacera sur le banc de l'Ajax.