un week-end "team-building" a été organisé après la défaite contre Mayence ce week-end. Elles n'étaient pas du goût d'un ancien joueur du club bavarois, Lothar Matthäus et d'un ancien entraîneur, Félix Magath.

Le Bayern Munich, champion de Bundesliga, a été la cible de critiques de la part de ses anciens à la suite d'un week-end "team-building" à Ibiza, organisé juste après sa défaite samedi à Mayence (3-1).

Déjà champions d'Allemagne pour la 10e année consécutive, des joueurs bavarois ont séjourné sur l'île espagnole pendant deux jours, un voyage pour "renforcer le collectif" a qualifié le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Mais cette virée, organisée juste après la défaite 3-1 à Mayence le week-end dernier en championnat, n'a pas plu à l'ancien milieu de terrain et légende allemande Lothar Matthäus selon qui ce voyage sur cette île connue pour ses fêtes n"avait pas lieu d'être".

"Surtout après un match comme celui-là" a t-il ajouté sur la chaine Sky. Champion du monde 1990, Matthäus a fustigé le fait que les joueurs "partent en vacances" alors que les supporters bavarois ont été mécontents de la rencontre de leur équipe.

Selon lui, l'entraîneur Julian Nagelsmann aurait dû mettre son véto. Un avis partagé par l'ancien technicien du Bayern Felix Magath, qui n'aurait "pas autorisé un tel voyage".

"Je ne sais pas comment une équipe peut dire : pour nous, la saison se termine trois semaines plus tôt", s'est interrogé l'entraîneur de 68 ans, aujourd'hui à la tête du Hertha Berlin, 15e du championnat. Selon la presse allemande, tous les joueurs n'étaient pas présents. Il manquait Manuel Neuer, Thomas Müller ou encore Kingsley Coman, Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer.

