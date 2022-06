Il succède à un autre Italien à la tête du club turc situé à Istanbul. Sur le banc de la Juventus, Andrea Pirlo avait remporté une Coupe et une Supercoupe d'Italie.

L'Italien Andrea Pirlo a signé un contrat d'un an pour entraîner l'équipe de Fatih Karagümrük, a annoncé dimanche le club de première division turque.

"Pirlo a signé un contrat qui fait de lui un membre de Karagümrük pour un an à compter du 1er juillet", a indiqué l'équipe stambouliote sur Twitter, publiant une photo du champion du monde italien 2006 devant le logo du club.

Happy to start a new adventure. Thank you Fatih Karagümrük SK 🔴⚫️ Posted by Andrea Pirlo on Sunday, June 12, 2022

Ex-meneur de la Juve et de l'AC Milan, Andrea Pirlo, 43 ans, avait été remercié fin mai par la Juventus Turin au terme de sa toute première saison comme entraîneur, marquée par deux titres (Coupe et Supercoupe d'Italie) mais des déceptions en championnat et en Ligue des champions.

Basé à Istanbul, le Fatih Karagümrük a terminé 8e de la Super Lig turque lors de la saison 2021-2022. Le club turc avait déjà été entraîné par un autre Italien, Francesco Farioli.

