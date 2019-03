Tuchel, itinéraire d'un entraîneur pas si gâté

Fin stratège et formateur d'un côté, autoritaire et sans grand palmarès de l'autre. Quand "TT" a été intronisé l'été dernier, les supporters parisiens ne savaient pas sur quel pied danser. Aujourd'hui, c'est la samba: avec lui, le Parc rêve plus que jamais de titre européen, avant le 8e de finale retour contre Manchester United mercredi.

...