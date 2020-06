Brighton affrontera mardi Manchester United en Premier League. Une rencontre que Leandro Trossard, qui a rejoint Brighton il y a un an, attend avec impatience. "C'est un match passionant auquel il faut participer", a déclaré le milieu offensif sur le site de son équipe.

Après trois mois d'arrêt, Brighton a repris le championnat par une victoire 2-1 contre Arsenal suivie par un partage (0-0) à Leicester. Mardi, Manchester United débarque à l'American Express Community Stadium.

"Bien sûr, nous aurions aimé que le public puisse être présent, mais c'est le genre de matchs que tu veux jouer en tant que joueur", a confié Trossard. "Tu veux te mesurer aux meilleurs, comme nous avons fait lors de nos deux derniers matchs, et nous avons une nouvelle opportunité de bien jouer."

Trossard n'est surpris par les récentes performances des 'Seagulls'. "La clé pour nous est probablement la confiance en nous-mêmes, en tant que groupe, que nous pouvons prendre des points à quiconque dans le championnat. Le retour contre Arsenal (Brighton était mené 0-1, ndlr) a montré que nous avons continué à croire jusqu'à la dernière seconde que nous pouvions gagner le match, et cela s'est avéré décisif pour notre confiance.

Manchester United aussi évolue à un bon niveau depuis la reprise. "Ils jouent bien", confirme l'ancien capitaine de Genk. "Ils ont de grands noms et leur plus grande force est la vitesse et l'habileté qu'ils ont en attaque. Ils peuvent faire mal en un-contre-un, c'est un défi car la vitesse dans le jeu moderne est capitale."

Trossard retrouvera probablement face à lui Aaron Wan-Bissaka, le latéral droit des 'Red Devils'. "Il a probablement été mon adversaire le plus coriace jusqu'à présent", reconnaît Trossard. "Il a un peu de tout. Il est rapide, fort et est bon balle au pied. Tu penses que tu lui as échappé et il peut te reprendre, mais j'ai une nouvelle chance de me tester contre lui."

Vendredi passé, Trossard a fêté le premier anniversaire de son arrivée à Brighton, son premier club à l'étranger. "Ma progression a été bonne, je suis heureux de la manière dont tout s'est déroulé jusqu'ici. Tu dois t'adapter à un nouveau pays et à un nouveau club, et c'est ma première expérience hors de la Belgique. Les matchs et le championnat en Angleterre sont incroyables, surtout la manière dont les supporters font du bruit, tu ne trouves pas de tels supporters ailleurs dans le monde. La forme de l'équipe depuis la reprise l'a aussi rendue plus agréable, bien sûr. Maintenant, nous devons continuer et je veux jouer mon rôle", a conclu le milieu offensif.

Après trois mois d'arrêt, Brighton a repris le championnat par une victoire 2-1 contre Arsenal suivie par un partage (0-0) à Leicester. Mardi, Manchester United débarque à l'American Express Community Stadium. "Bien sûr, nous aurions aimé que le public puisse être présent, mais c'est le genre de matchs que tu veux jouer en tant que joueur", a confié Trossard. "Tu veux te mesurer aux meilleurs, comme nous avons fait lors de nos deux derniers matchs, et nous avons une nouvelle opportunité de bien jouer." Trossard n'est surpris par les récentes performances des 'Seagulls'. "La clé pour nous est probablement la confiance en nous-mêmes, en tant que groupe, que nous pouvons prendre des points à quiconque dans le championnat. Le retour contre Arsenal (Brighton était mené 0-1, ndlr) a montré que nous avons continué à croire jusqu'à la dernière seconde que nous pouvions gagner le match, et cela s'est avéré décisif pour notre confiance. Manchester United aussi évolue à un bon niveau depuis la reprise. "Ils jouent bien", confirme l'ancien capitaine de Genk. "Ils ont de grands noms et leur plus grande force est la vitesse et l'habileté qu'ils ont en attaque. Ils peuvent faire mal en un-contre-un, c'est un défi car la vitesse dans le jeu moderne est capitale." Trossard retrouvera probablement face à lui Aaron Wan-Bissaka, le latéral droit des 'Red Devils'. "Il a probablement été mon adversaire le plus coriace jusqu'à présent", reconnaît Trossard. "Il a un peu de tout. Il est rapide, fort et est bon balle au pied. Tu penses que tu lui as échappé et il peut te reprendre, mais j'ai une nouvelle chance de me tester contre lui." Vendredi passé, Trossard a fêté le premier anniversaire de son arrivée à Brighton, son premier club à l'étranger. "Ma progression a été bonne, je suis heureux de la manière dont tout s'est déroulé jusqu'ici. Tu dois t'adapter à un nouveau pays et à un nouveau club, et c'est ma première expérience hors de la Belgique. Les matchs et le championnat en Angleterre sont incroyables, surtout la manière dont les supporters font du bruit, tu ne trouves pas de tels supporters ailleurs dans le monde. La forme de l'équipe depuis la reprise l'a aussi rendue plus agréable, bien sûr. Maintenant, nous devons continuer et je veux jouer mon rôle", a conclu le milieu offensif.