Leandro Trossard va essayer, au cours des prochains mois avec Brighton & Hove Albion, de convaincre Roberto Martinez de le sélectionner pour l'Euro. "Le sélectionneur a dit que si je continue à jouer comme je l'ai fait, ma chance se présentera et je suis confiant que mes débuts arriveront tôt ou tard", a déclaré le milieu offensif de 25 ans sur le site de son club.

Trossard a quitté l'été dernier Genk, le titre de champion de Belgique en poche, pour Brighton. Le Limbourgeois compte 20 présences en championnat pour trois buts et quatre passes décisives. Il espère poursuivre sur cette lancée lors des prochains mois, avec l'Euro en point de mire. Trossard a déjà été appelé plusieurs fois en équipe nationale, mais ses débuts sous le maillot des Diables Rouges n'ont pas encore eu lieu.

"J'aurais dû débuter en septembre, mais je me suis blessé à l'aine", a raconté Trossard. "Une fois que j'étais rétabli, j'ai été appelé pour le match en Russie en novembre, mais je me suis foulé la cheville à l'entraînement et j'ai dû déclarer forfait, c'était frustrant. Le sélectionneur a dit que si je continue à jouer comme je l'ai fait, ma chance se présentera et je suis confiant que mes débuts arriveront tôt ou tard."

Avec Mbwana Aly Samatta (à Aston Villa) et Sander Berge (à Sheffield), deux autres deux piliers du titre limbourgeois ont quitté Genk pour l'Angleterre. "C'est bien que Sander soit en Premier League maintenant, c'est un ami et je suis impatient de le retrouver", a ajouté Trossard. Avec également Kevin De Bruyne, que Trossard a côtoyé au centre de formation, plusieurs joueurs formés à Genk brillent en Angleterre. "Je ne sais pas quel est le secret. Genk possède une grande académie, mais la Belgique a beaucoup de joueurs talentueux. Genk veut que ses joueurs soient positifs et jouent avec une mentalité offensive. Ils ont produit tellement de bons joueurs qu'ils sont un exemple pour les plus jeunes, si tu travailles dur, tu auras ta chance."

L'interview n'a pas abordé la vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle Trossard et trois de ses équipiers, Shane Duffy, Pascal Gross et Alireza Jahanbakhsh, semblent inhaler du gaz dans des ballons dans un bar lors de leur stage hivernal en Espagne.

"Cette affaire sera traitée en interne", a expliqué jeudi un porte-parole du club de Premier League.

Trossard a quitté l'été dernier Genk, le titre de champion de Belgique en poche, pour Brighton. Le Limbourgeois compte 20 présences en championnat pour trois buts et quatre passes décisives. Il espère poursuivre sur cette lancée lors des prochains mois, avec l'Euro en point de mire. Trossard a déjà été appelé plusieurs fois en équipe nationale, mais ses débuts sous le maillot des Diables Rouges n'ont pas encore eu lieu. "J'aurais dû débuter en septembre, mais je me suis blessé à l'aine", a raconté Trossard. "Une fois que j'étais rétabli, j'ai été appelé pour le match en Russie en novembre, mais je me suis foulé la cheville à l'entraînement et j'ai dû déclarer forfait, c'était frustrant. Le sélectionneur a dit que si je continue à jouer comme je l'ai fait, ma chance se présentera et je suis confiant que mes débuts arriveront tôt ou tard." Avec Mbwana Aly Samatta (à Aston Villa) et Sander Berge (à Sheffield), deux autres deux piliers du titre limbourgeois ont quitté Genk pour l'Angleterre. "C'est bien que Sander soit en Premier League maintenant, c'est un ami et je suis impatient de le retrouver", a ajouté Trossard. Avec également Kevin De Bruyne, que Trossard a côtoyé au centre de formation, plusieurs joueurs formés à Genk brillent en Angleterre. "Je ne sais pas quel est le secret. Genk possède une grande académie, mais la Belgique a beaucoup de joueurs talentueux. Genk veut que ses joueurs soient positifs et jouent avec une mentalité offensive. Ils ont produit tellement de bons joueurs qu'ils sont un exemple pour les plus jeunes, si tu travailles dur, tu auras ta chance." L'interview n'a pas abordé la vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle Trossard et trois de ses équipiers, Shane Duffy, Pascal Gross et Alireza Jahanbakhsh, semblent inhaler du gaz dans des ballons dans un bar lors de leur stage hivernal en Espagne. "Cette affaire sera traitée en interne", a expliqué jeudi un porte-parole du club de Premier League.