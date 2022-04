Une semaine après s'être imposé à Arsenal, Brighton a signé un nouveau succès samedi à Tottenham grâce à un pointu de Leandro Trossard juste avant la fin du temps réglementaire (90e). Au classement, Tottenham fait une mauvaise affaire dans la course à la 4e place: les Spurs restent 4e avec 57 points mais ont disputé 32 matches contre 30 à Arsenal (54 points, 5e). Les Seagulls occupent la 10e position (40 points)

Malgré le fait que Brighton se soit montré très pressant en début de match, la première période n'a jamais décollé. Après le repos, le scénario n'a pas changé et on a assisté à une rencontre sans réelles occasions de but jusqu'au coup de tête de Danny Welbeck, qui est passé au-dessus du but de Hugo Lloris (80e). Par contre, le gardien de Tottenham était au rendez-vous sur la reprise de la tête de Dunk (84e). Mais boostés par leur succès de la semaine dernière à Arsenal, les Seagulls ont poursuivi leur forcing et ont arraché la victoire grâce à Trossard (90e, 0-1).

Cette saison, Brighton n'a pas perdu un seul match de championnat à Londres en six déplacements (quatre victoires contre Brentford, Watford, Arsenal et Tottenham, deux matchs nuls contre Crystal Palace et West Ham).

En Turquie, Muhammed Mert était de nouveau sur le banc lors du partage à domicile de Hatayspor contre Sivasspor (1-1). Ziya Erdal a ouvert la marque pour les visiteurs (29e, 0-1) et Yassine Benzia a égalisé pour les visités (61e, 1-1). Après 33 jounrées, L'Etoile du Sud (49 points, 8e) rêve encore d'un ticket européen et de la 4e place de Basaksehir (53 points). Par contre, Sivasspor (42 points, 11e) peut songer à la saison prochaine.

