La liste des vingt nominés pour le trophée du Golden Boy 2020 est connue. Mais recevoir ce titre de meilleur espoir du foot garantit-il de réaliser une grande carrière ?

Chaque année, des journalistes du monde entier votent pour désigner le meilleur joueur de moins de 21 ans, qui se voit alors décerner le prestigieux prix du Golden Boy de l'année. Depuis 2003, 17 joueurs ont été sacrés. Certains sont devenus des joueurs de classe mondiale, tandis que d'autres n'ont tout simplement pas réussi à assumer leur statut (officieux) de meilleur espoir du monde. Retour sur les performances de ces jeunes prometteurs.

ILS ONT CONFIRMÉ

Lionel Messi (2005)

Le jeune Argentin, âgé de 18 ans au moment de recevoir son prix, est tout simplement devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et a été élu six fois Ballon d'Or. La Pulga dispose désormais d'une des armoires à trophées les plus impressionnantes du monde (33 titres collectifs), avec notamment dix Ligas, six Coupes d'Espagne, quatre Ligues des Champions, trois Coupes du monde des clubs et on en passe. Devenu un dieu vivant à Barcelone, où il a déjà marqué 646 pions, le génie de 33 ans dispute cette année ce qui pourrait être sa dernière saison au sein du club qui l'a révélé aux yeux du monde.

Sergio Agüero (2007)

Il est l'autre Argentin à avoir reçu cette récompense et à avoir prouvé au monde qu'il méritait ce statut. Transféré à Manchester City en 2011, il est devenu une vraie légende du club. Son but, qui avait offert le titre à City dans les dernières secondes du dernier match de championnat en 2012, restera à jamais gravé dans les mémoires skyblues. L'attaquant de 32 ans est aussi devenu le meilleur buteur du club anglais avec 254 buts et à jusqu'à présent été champion d'Angleterre à quatre reprises.

Les deux Argentins ont confirmé au plus haut niveau. © IMAGO

Wayne Rooney (2004)

L'attaquant fait également partie de ces espoirs qui ont confirmé au plus haut niveau. Il est en effet devenu meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise et de Manchester United. Au cours de sa carrière, l'attaquant a déjà marqué la bagatelle de 313 buts. Il a également remporté une Ligue des Champions en 2008, une Ligue Europa en 2017 et cinq championnats d'Angleterre. Aujourd'hui âgé de 34 ans, il évolue désormais à Derby County, en Championship.

Cesc Fabregas (2007)

Le milieu de terrain catalan possède l'un des plus beaux palmarès des Golden Boys, car en plus d'avoir gagné énormément de trophées en club (champion d'Espagne et Coupe du monde des clubs avec le Barça, championnat d'Angleterre avec Chelsea), il a également tout remporté avec en sélection (Coupe du monde 2010 et EUROS 2008 et 2012). À 33 ans, le joueur, révélé à Arsenal, joue actuellement à Monaco, où il devrait terminer sa carrière.

Paul Pogba (2013)

La Pioche, 27 ans, a brillé sous le maillot de la Juventus, où il a remporté quatre championnats italiens avant de s'envoler pour Manchester United. Un club où il a malheureusement eu du mal à s'adapter aux fréquents changements d'entraîneurs. Il est en outre devenu champion du monde en 2018 et a même marqué lors de la finale. Il ne reste plus qu'à attendre de le voir de nouveau briller autant que son immense talent peut le lui permettre. Du côté de la Vieille Dame ?

Raheem Sterling (2014)

L'ailier anglais de 25 ans a pris une nouvelle dimension grâce à Pep Guardiola, qui a transformé le sprinteur en buteur, et surtout en champion. Sacré deux fois champion d'Angleterre, il vise maintenant un titre à l'EURO avec son équipe nationale. L'ancien joueur de Liverpool a été élu meilleur jeune de Premier League en 2019.

Kylian Mbappé va-t-il compléter son armoire à trophées cette saison ? © ABACAPRESS

Kylian Mbappé 2017

Trois ans après son sacre, le Français de 21 ans a déjà presque tout remporté. Il lui suffirait de soulever la Ligue des Champions et l'EURO 2021 pour compléter sa collection. Vainqueur du Mondial à seulement 19 ans, il est devenu le deuxième plus jeune buteur en finale de Coupe du monde derrière le Roi Pelé. Il a déjà inscrit 123 goals en 199 apparences professionnelles. Pas mal...

Rafael Van der Vaart (2003)

Le tout premier Golden Boy est passé par le Real Madrid et Tottenham, a été finaliste de la Coupe du monde 2010 au côté des Arjen Robben et autres Wesley Sneijder, mais n'a jamais remporté de grands titres. Rangé des voitures (comme un seul des précédents lauréats du trophée), il se retrouve dans notre catégorie Top, car la première partie de sa carrière n'a laissé personne indifférent à la rédaction.

ILS ONT EU UN PEU DE MAL À CONFIRMER

Mario Götze (2011)

L'Allemand avait explosé de la plus belle des manières, en marquant à seulement 22 ans le seul but de la finale du Mondial 2014, permettant ainsi à la Mannschaft de devenir championne du monde pour la quatrième fois de son histoire. Il n'a malheureusement jamais su s'imposer du côté du Bayern, notamment à cause de ses nombreuses blessures. Après un retour à Dortmund, également noirci par plusieurs pépins physiques, dont des troubles d'ordre métabolique, il a pris cette année la direction du PSV pour essayer, à 28 ans, de donner un nouveau souffle à sa carrière.

Isco (2012)

Le milieu de terrain espagnol a créé le débat au sein de la rédaction. En effet, ce dernier possède un palmarès incroyable (quatre Ligue des Champions, deux championnats d'Espagne, quatre Coupe du monde des clubs) et un talent hors normes. Mais il n'a cependant jamais réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable au sein de la Casa Blanca. Même si on aime les artistes à Sport/Foot Mag, le fait qu'il ne soit toujours pas un élément-clé de la formation de Zinédine Zidane (un vrai mystère pour nous) le condamne à figurer dans la liste intermédiaire. À 28 ans, il est encore temps de vraiment s'inscrire dans la légende merengue.

Isco, talent génial, mais jamais indiscutable au Real. © SIPAUSACOLLECTIONS

Anthony Martial (2015)

Le joueur de Manchester United, 24 ans, a réalisé sa meilleure saison (23 buts) chez les Red Devils l'année dernière. C'est cependant par son irrégularité, lui aussi, qu'il a surtout brillé depuis son arrivée à Old Trafford. À lui de confirmer cette année pour faire partie de la liste de Didier Deschamps pour l'EURO.

Matthijs de Ligt (2018)

Le Néerlandais de 21 ans a connu une saison fantastique avec l'Ajax en 2018-2019, avant de s'envoler pour la Juventus. Son début de parcours chez les Bianconeri ne confirme pas encore son statut de Golden Boy. Souvent placé sur le banc par son ancien entraîneur Maurizio Sarri la saison passée, il est pour le moment blessé à l'épaule et attend de pouvoir prouver au club de Turin qu'il avait raison de mettre 85 millions d'euros sur lui.

João Félix (2019)

Transféré pour 126 millions d'euros à l'Atlético en juillet 2019, le jeune Portugais de vingt ans a eu du mal à s'imposer en lors de sa première saison en Espagne. Auteur de neuf pions seulement la saison dernière, il pourra compter sur les conseils de Luis Suárez, arrivé cet été en provenance du Barça, pour devenir un vrai sérial buteur.

LES FLOPS

Anderson (2008)

Transféré à Manchester United en 2007, le joueur remporte la Champions League en 2008 aux côtés de Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney. Il restera jusqu'en 2015 chez les Mancuniens, mais ne parviendra jamais à s'imposer et ne marquera que cinq petits buts en 105 apparitions. Il rejoindra ensuite plusieurs clubs moins prestigieux (Fiorentina, l'International, Coritiba et Adana Demirspor) avant de prendre sa retraite en 2019.

Alexandre Pato (2009)

L'archétype du joueur dont la carrière a été gâchée par les blessures. Devenu un des plus grands espoirs du Milan AC, il sera même sacré champion d'Italie en 2011, à l'issue d'une saison pleine (seize buts). Par la suite, de nombreuses blessures l'empêcheront de retrouver son niveau de 2011. Il vagabondera par après entre le Brésil (São Paulo, Corinthians), l'Angleterre (Chelsea), l'Espagne (Villarreal) et la Chine (Tianjin Quanjian). Il a aujourd'hui 31 ans.

Alexandre Pato du temps de sa splendeur rossonera. © ICONSPORT

Mario Balotelli (2010)

Super Mario avait tout pour devenir l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football italien, mais ces frasques, ses problèmes de comportements et sa nonchalance auront fini par agacer la plupart de ses coaches. À trente ans, il est actuellement sans contrat, après un passage raté à Brescia.

Renato Sanches (2016)

Le Portugais, vainqueur d'un EURO où il a été élu meilleur jeune de la compétition, est transféré en 2016 au Bayern Munich. Il n'a jamais su s'imposer en Allemagne. Après un prêt à Swansea, il pose ses valises dans le nord de la France, à Lille, où il retrouve petit à petit le niveau qu'il affichaitlors d'un EURO remporté au sortir de l'adolescence. À 23 ans, le joueur a encore le temps...

