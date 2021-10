Les quatre techniciens ont été suspendu pour une journée de Serie A. Spalletti et Gasperini écopent en plus d'une amende.

Quatre entraîneurs du championnat d'Italie de football ont été suspendus pour une journée effective après avoir été exclus durant la dernière journée de Serie A, lors du week-end passé, a annoncé lundi la Lega Serie A.

Les deux entraîneurs du match entre l'AS Rome et Naples (0-0), à savoir José Mourinho et Luciano Spalletti, ont vu rouge.

Mourinho à la 82e minute après avoir reçu deux cartes jaunes, Spalletti pour s'être adressé à l'arbitre avec des "expressions irrespectueuses" après le coup de sifflet final.

Le coach de l'Inter Simone Inzaghi a lui été exclu pour protestations après l'attribution, à une minute de la fin, d'un penalty à la Juventus dans le 'Derby d'Italie', terminé 1-1.

Enfin, Gian Piero Gasperini de l'Atalanta a lui été exclu dans les arrêts de jeu du match contre l'Udinese (1-1), également pour des "expressions irrespectueuses" adressées à l'arbitre. Gasperini et Spalletti écopent en outre d'une amende de 5.000 euros.

