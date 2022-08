Mené à domicile par le PSV de Johan Bakayoko (1-1), Monaco est parvenu à égaliser grâce à Disasi bien servi par Eliot Matazo. Benfica s'est imposé 4-1 contre les Danois du FC Midtjylland.

L'AS Monaco de Philippe Clement n'a pu faire mieux que 1-1 à domicile face au PSV Eindhoven. Les hommes de Ruud van Nistelrooy, avec Johan Bakayoko toute la rencontre sur le banc, ont ouvert la marque à la 37e par Veerman contre le cours du jeu.

Les Monégasques, très entreprenants mais peu efficaces ont pu compter sur le milieu de terrain belge Eliot Matazo (averti dès la 3e minute) pour adresser l'assist de l'égalisation (sur coup franc) mis à profit par Disasi (80e).

ÉGALISATION de l'AS Monaco. Il est signé Axel Disasi. Sur un coup de pied arrêté de Jakobs, Fofana dévie le ballon pour le défenseur qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-1 dans cette rencontre 🔥⚽️#ASMPSV



Le vainqueur de ce duel sera opposé dans les barrages à celui qui oppose l'Union aux Rangers. Le match retour se jouera le mardi 9 août.

Benfica, sans Jan Vertonghen laissé sur le banc, a aisément dominé les Danois de Midtjylland 4-1, en match aller du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions de football, mardi soir à Lisbonne. Les buts sont tombés en première période via Ramos (17e et 33e) et Fernandez (40e). Ramos a signé son triplé à la 61e (4-0). Les Danois ont sauvé l'honneur sur penalty par Sisto (78e).

Les matches retour se joueront le mardi 9 août. Le vainqueur de ce duel sera opposé dans les barrages (dernier tour avant la phase de groupes) au vainqueur de la confrontation entre le Dynamo Kiev et le Sturm Graz dont le match aller se jouera mercredi.

