Sept ans plus tard, Louis Van Gaal va réenfiler le costume de sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas. Il remplace Frank De Boer qui a remis sa démission après l'élimination précoce des oranje en 1/8e de finale de l'Euro.

Louis Van Gaal sera le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, rapporte la presse néerlandaise mercredi, alors que la fédération néerlandaise n'a pas encore confirmé l'information.

Selon l'agence de presse ANP, le technicien de 69 ans aurait trouvé un accord portant jusqu'à la fin du Mondial 2022 au Qatar. Danny Blind et Henk Fraser seront ses adjoints.

Louis Van Gaal a déjà été sélectionneur des Pays-Bas de 2000 à 2001 et de 2012 à 2014, terminant 3e de la Coupe du monde au Brésil. Il a aussi entraîné l'Ajx, le FC Barcelone, AZ, le Bayern Munich et Manchester United. Les Pays-Bas sont sans sélectionneur après que Frank de Boer a quitté son poste à la suite de l'élimination des Oranje face à la République tchèque en 8e de finale de l'Euro.

