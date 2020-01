Le jeune attaquant portugais Trincao, qui évolue à Braga, sera joueur du FC Barcelone à partir du 1er juillet prochain, ont annoncé les deux clubs ce vendredi via communiqué.

"Le FC Barcelone et le SC Braga sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Francisco Trincao, qui intègrera la formation blaugrana à partir du 1er juillet 2020", a indiqué le Barça.

"Le coût de l'opération est de 31 millions d'euros et le joueur signera un contrat pour les cinq prochaines saisons avec le club, jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, avec une clause libératoire de 500 millions d'euros", a précisé le Barça, qui tient à garder le Portugais de 20 ans en fixant une clause astronomique.

Le jeune ailier droit, international portugais avec les moins de 21 ans, a commencé le football au SC Vianense, avant de poursuivre sa formation à Porto, Palmeiras (Brésil) et Braga.

En 2018, il est devenu champion d'Europe des moins de 19 ans en Finlande, marquant un but en finale contre l'Italie (4-3), et a été sacré meilleur buteur du tournoi.

Connu pour la qualité de son pied gauche, Trincao fait partie de la belle génération portugaise, avec Joao Felix (Atlético Madrid), Gedson Fernandes (Tottenham) ou encore Rafael Leao (Milan AC).

Cette saison, il a disputé 22 matches et a totalisé 3 buts et 6 passes décisives avec Braga.

