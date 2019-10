Trente-sept supporters du Standard interdits de stade par la police allemande: les raisons

Trente-sept supporters du Standard qui avaient embarqué en autocar à Jodoigne, n'ont pas été beaucoup plus loin qu'Aix-La-Chapelle. Les policiers qui ont procédé à la fouille du véhicule ont en effet découvert des feux de bengale, des bombes fumigènes, plus de 2,5 kilos de pétards et autres explosifs.

© belga