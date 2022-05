C'est l'un des transferts les plus attendus de ce mercato estival avec celui de Kylian Mbappé. Erling Haaland, la star du Borussia Dortmund devrait annoncer sa prochaine destination. Et après avoir été cité au FC Barcelone ou au Real Madrid, c'est à Manchester City, club où a joué son père Alf-Inge.

Plusieurs médias rapportent que Ferran Soriano, le PDG de Manchester City, a informé son collègue du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, que son club est prêt à payer la clause de départ de 75 millions d'euros stipulée dans le contrat d'Erling Haaland. Sur le plan personnel, le club se serait mis d'accord avec l'attaquant norvégien.

Le transfert de Haaland à Manchester City, où son père Alf-Inge a joué pendant trois saisons (2000-2003), est dans l'air depuis un certain temps. Le Norvégien de 21 ans était également sur les tablettes des deux géants d'Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone.

Sebastian Kehl, ancienne légende et futur directeur technique de Dortmund, a également confirmé à la télévision allemande dimanche que le transfert est "en attente". "Je pense que nous pourrons fournir plus de clarté la semaine prochaine", a-t-il déclaré.

Pour remplacer Haaland, Dortmund devrait recruter prochainement Karim Adeyemi, l'international allemand de vingt ans qui joue actuellement au RB Salzbourg en Autriche. C'est d'ailleurs dans la cité de Mozart que le BVB avait déniché Haaland en janvier 2020 pour environ 20 millions d'euros.

En deux saisons et demi dans la Ruhr, Haaland a marqué 85 buts en 88 matches. Lors de cet exercice, il planté 28 roses en 29 duels disputés. Il a aussi été victime de nombreuses blessures qui l'ont tenu éloigné des terrains.

