"Manchester United est ravi d'annoncer qu'il a trouvé un accord avec le Sporting Clube de Portugal pour le transfert de Bruno Fernandes. La transaction est soumise à une visite médicale et à un accord sur les termes du contrat du joueur", ont écrit les Red Devils dans leur comuniqué.

Dans une communication aux autorités boursières, le Sporting a révélé que le montant du transfert était de 55 millions d'euros auxquels peuvent d'ajouter jusqu'à 25 M EUR supplémentaires en fonction du nombre de matches joués, de la qualification ou non pour la Ligue des Champions et des performances du joueur.

Le milieu offensif de 25 ans, qui a marqué depuis le début de la saison 15 buts en 28 matches toutes compétitions confondues, devait se rendre à Manchester dès mercredi.

Il devrait même être dans les tribunes du stade de Manchester City en soirée pour assister à la demi-finale retour de Coupe de la Ligue entre les deux clubs mancuniens, affirme la presse portugaise. Au match aller, les Red Devils s'étaient inclinés 3-1 à Old Trafford.

Formé à Boavista, le deuxième club de la ville de Porto, Bruno Fernandes a surtout fait ses gammes en Italie, où il est passé notamment par l'Udinese et la Sampdoria, avant de revenir au Portugal en 2017.

Son éclosion au Sporting, club dont est parti son aîné Cristiano Ronaldo pour aller à Manchester United, lui a ouvert les portes de la sélection nationale, qu'il a représenté à 19 reprises (deux buts).

Si le transfert se concrétise, il s'agirait du transfert le plus important dans l'histoire du Sporting Portugal.

