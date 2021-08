Arrivé il y a un an chez les Giallorossi, l'international espagnol aux 65 sélections a disputé quarante matches avec la Roma (pour 6 buts marqués), mais il ne figurait pas dans le groupe sur lequel compte s'appuyer José Mourinho cette saison.

L'attaquant espagnol Pedro Rodriguez, qui ne figurait pas dans les plans de José Mourinho à la Roma, s'est engagé jeudi avec la Lazio Rome, pour un premier transfert direct depuis quarante ans entre les deux clubs rivaux de la capitale.

"Présentation de notre nouveau numéro 9", écrit le club laziale dans un message sur Twitter avec une photo de l'ancien attaquant de Barcelone et Chelsea, vêtu du maillot bleu ciel. Arrivé il y a un an chez les Giallorossi, l'international espagnol aux 65 sélections a disputé quarante matches avec la Roma (pour 6 buts marqués), mais il ne figurait pas dans le groupe sur lequel compte s'appuyer José Mourinho cette saison.

Bien qu'il était encore sous contrat pour deux ans, la Roma l'a laissé partir libre afin d'économiser son salaire, de l'ordre de 3 millions d'euros annuels selon la presse italienne.

La Lazio, en manque de liquidités, en a profité pour se renforcer sans avoir à verser d'indemnités de transfert, avec un joueur que l'entraîneur Maurizio Sarri connaît pour l'avoir eu sous ses ordres à Chelsea (2018-19).

Ce passage direct d'un joueur entre les deux clubs rivaux de la capitale est une rareté: ce n'est arrivé que cinq fois dans l'histoire, selon la Gazzetta dello Sport, et jamais depuis quasiment quarante ans: le dernier en date était en effet le défenseur Carlo Perrone, qui a joué à la Lazio entre 1977 et 1981 avant de rejoindre la Roma pour une saison avant de revenir chez les Laziali.

