Le club du nord-est de la Turquie a célébré son septième titre national, le premier depuis 38 ans. De quoi donner des scènes de liesse et de fête incroyables au coeur de la ville. Des images impressionnantes.

Cela faisait 38 ans que Trabzonspor attendait ce moment. Le trophée de champion de Turquie est enfin revenu dans le nord-est du pays. La ville de 330.000 habitants située en bordure de Mer Noire a célébré cet événement comme il se doit.

Les dernières semaines ont pourtant été plus difficiles pour le leader du championnat qui avait pris le pouvoir à la mi-octobre après un début d'exercice tonitruant. Lors des quatre derniers matches, en sentant que le titre se rapprochait petit à petit, les Bordo-Mavi n'ont pu faire mieux que trois partages et une victoire, alors que leur dauphin, Fenerbahçe, enchaînait les victoires. L'avance de 11 points de Trabzonspor était cependant suffisante pour ne pas trop paniquer au moment de conclure. C'est chose faite depuis ce samedi et un partage dans ses installations contre Antalyaspor (2-2). Certes les locaux auraient bien aimé être sacrés avec une victoire mais peu importe le parfum, tant qu'on a l'ivresse. Surtout après une si longue attente.

En effet, près douze années de domination des équipes d'Istanbul (c'était Bursaspor le dernier champion ne provenant pas de cette ville), c'est donc Trabzonspor qui a raflé la Süper Lig dans une ambiance bouillante. La dernière fois, c'était en 1984, une époque où les Bordo-Mavi dominaient le football turc. Entre 1976 et 1984, ils ont été couronnés des lauriers nationaux à six reprises en huit ans. La nostalgie a donc laissé place à une fête gigantesque dans les rues de la ville qui avait les allures d'une rave party.

Marek Hamsik a retrouvé la ferveur napolitaine

Parmi les noms connus de cette équipe de Trabzonspor, l'on retrouve un certain Marek Hamsik, qui a connu l'ambiance bouillante d'un club au pied d'un volcan : Napoli. Après son passage chez les Partenopei, le Slovaque s'était offert des aventures en Chine et en Suède avant de rejoindre le nord-est de la Turquie l'été dernier. Lors du mercato d'hiver, Trabzonspor avait frappé un grand coup sur le marché des transferts en s'attachant les services d'Edin Visca, la star d'Istanbul Basaksehir. Le Bosnien a d'ailleurs marqué cinq buts à l'occasion de ses sept premiers matches sous ses nouvelles couleurs.

Entre les perches, Ugurcan Cakir, meilleur gardien d'Europe selon certaines statistiques, symbolise la réussite de la formation locale. Formé à Trabzonspor, il y a effectué toute sa carrière et défend aussi les buts de la sélection nationale turque.

Enfin, on parlera aussi d'une ancienne connaissance de Pro League, devenue l'une des pièces maîtresses de l'arrière-garde du club de la Mer Noire. Stefano Denswil a porté les couleurs du FC Bruges à 177 reprises entre 2015 et 2019 avant de revenir en prêt en provenance de Bologne lors des six premiers mois de 2021. En Venise du Nord, le Néerlandais formé à l'Ajax a remporté trois championnats, une Coupe et une Supercoupe. Il appartient toujours à Bologne qui le louait au nouveau champion de Turquie.

Trabzonspor fans celebrating the club’s first league title in 38 years 😳🇹🇷



(via @aslankartv)pic.twitter.com/7BVTuk9l74 — ESPN FC (@ESPNFC) May 1, 2022

Cela faisait 38 ans que Trabzonspor attendait ce moment. Le trophée de champion de Turquie est enfin revenu dans le nord-est du pays. La ville de 330.000 habitants située en bordure de Mer Noire a célébré cet événement comme il se doit.Les dernières semaines ont pourtant été plus difficiles pour le leader du championnat qui avait pris le pouvoir à la mi-octobre après un début d'exercice tonitruant. Lors des quatre derniers matches, en sentant que le titre se rapprochait petit à petit, les Bordo-Mavi n'ont pu faire mieux que trois partages et une victoire, alors que leur dauphin, Fenerbahçe, enchaînait les victoires. L'avance de 11 points de Trabzonspor était cependant suffisante pour ne pas trop paniquer au moment de conclure. C'est chose faite depuis ce samedi et un partage dans ses installations contre Antalyaspor (2-2). Certes les locaux auraient bien aimé être sacrés avec une victoire mais peu importe le parfum, tant qu'on a l'ivresse. Surtout après une si longue attente. En effet, près douze années de domination des équipes d'Istanbul (c'était Bursaspor le dernier champion ne provenant pas de cette ville), c'est donc Trabzonspor qui a raflé la Süper Lig dans une ambiance bouillante. La dernière fois, c'était en 1984, une époque où les Bordo-Mavi dominaient le football turc. Entre 1976 et 1984, ils ont été couronnés des lauriers nationaux à six reprises en huit ans. La nostalgie a donc laissé place à une fête gigantesque dans les rues de la ville qui avait les allures d'une rave party.Parmi les noms connus de cette équipe de Trabzonspor, l'on retrouve un certain Marek Hamsik, qui a connu l'ambiance bouillante d'un club au pied d'un volcan : Napoli. Après son passage chez les Partenopei, le Slovaque s'était offert des aventures en Chine et en Suède avant de rejoindre le nord-est de la Turquie l'été dernier. Lors du mercato d'hiver, Trabzonspor avait frappé un grand coup sur le marché des transferts en s'attachant les services d'Edin Visca, la star d'Istanbul Basaksehir. Le Bosnien a d'ailleurs marqué cinq buts à l'occasion de ses sept premiers matches sous ses nouvelles couleurs.Entre les perches, Ugurcan Cakir, meilleur gardien d'Europe selon certaines statistiques, symbolise la réussite de la formation locale. Formé à Trabzonspor, il y a effectué toute sa carrière et défend aussi les buts de la sélection nationale turque.Enfin, on parlera aussi d'une ancienne connaissance de Pro League, devenue l'une des pièces maîtresses de l'arrière-garde du club de la Mer Noire. Stefano Denswil a porté les couleurs du FC Bruges à 177 reprises entre 2015 et 2019 avant de revenir en prêt en provenance de Bologne lors des six premiers mois de 2021. En Venise du Nord, le Néerlandais formé à l'Ajax a remporté trois championnats, une Coupe et une Supercoupe. Il appartient toujours à Bologne qui le louait au nouveau champion de Turquie.